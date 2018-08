Phiên bản Vespa Primavera Yacht Club: Phong cách du thuyền

Phiên bản đặc biệt Vespa Primavera Yacht Club với thiết kế yên xe màu xanh đặc trưng kết hợp hài hòa cùng đường vân nổi và viền trắng cá tính nổi bật trên nền xe màu trắng huyền thoại.



Vespa Primavera Yacht Club nhìn từ bên hông



Vespa Primavera Yacht Club nhìn từ đầu xe



Những nét chấm phá tinh tế nổi bật trên nền trắng của bức tranh Vespa là logo “Yacht Club” dập nổi trên cốp đựng đồ phía trước, cà vạt màu xanh nhám mạ crome, đường sọc xanh đặc trưng của Yacht Club chạy dọc thân xe, viền bánh xe xanh nhám nổi ánh nhũ cùng miếng lót chân bằng cao su xanh sang trọng.



Yên xe màu xnah cá tính của Vespa Primavera Yacht Club



Phần mặt nạ trước của Vespa Primavera Yacht Club



Đèn hậu thiết kế hiện đại với dải LED tạo thành hình tròn, đèn trước thiết kế mới với công nghệ LED chia thành 2 tầng: 2 LED tầng dưới và 2 LED tầng trên. Tất cả chi tiết được thiết kế hài hòa tạo nên phiên bản đặc biệt Vespa Yacht Club dành cho mùa hè 2018.



Cụm đèn phía trước của Vespa Primavera Yacht Club



Vespa Primavera không chỉ là một mẫu xe huyền thoại mà còn là một trong những mẫu xe tạo nên thành công rộng khắp trong lịch sử Vespa. Vespa Primavera thừa hưởng những sự tươi trẻ và hứng khởi của cuộc sống từ những dòng xe huyền thoại trước đó: trẻ trung, sáng tạo, công nghệ tiên tiến, năng động và dễ dàng điều khiển, thân thiện với môi trường.



Cụm bánh trước của Vespa Primavera Yacht Club



Phiên bản Vespa Primavera Yacht Club được trang bị động cơ iGet phun xăng điện tử giúp tối ưu hóa hiệu suất, giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu, khí thải và tiếng ổn. Mở yên bằng khóa điện, cốp để đồ rộng có thể để cả 2 mũ bảo hiểm nửa đầu, cổng sạc điện thoại và các thiết bị điện tử khác khi đang di chuyển, hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước đảm bảo điều khiển xe an toàn trong mọi điều kiện.



Ống xả và cụm lốc máy của Vespa Primavera Yacht Club



Cạnh đó còn có các tính năng an toàn khác, như: hệ thống khóa từ chống trộm, chân chống bên an toàn với chức năng chống khởi động nhắc nhở người dùng gạt chân chống trước khi vận hành. Lốp xe 12 inch, giảm xóc trước là giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép kết hợp với lò xo ống lồng là đặc điểm điển hình chỉ có ở Vespa đảm bảo sự an toàn cao cho người sử dụng. Phiên bản Vespa Primavera Yacht Club có giá bán lẻ (bao gồm VAT): 77,5 triệu đồng.