Công bố động cơ hybrid có hiệu suất 48,4%, giúp xe đạt mức tiết kiệm nhiên liệu kỷ lục 19/04/2026 13:57

(PLO)- Hãng xe Trung Quốc Geely vừa công bố hệ thống truyền động hybrid mới có thể đạt hiệu suất nhiệt lên tới 48,4%, mức cao nhất từ trước đến nay đối với dòng xe thương mại.

Ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn đang vươn lên dẫn đầu. Điều này khiến các nhà sản xuất ô tô truyền thống lo ngại về lợi thế công nghệ. Thông tin Geely chế tạo hệ thống truyền động đạt hiệu suất gần 50% chắc chắn sẽ càng làm gia tăng mối lo ngại đó.

Hệ thống này sử dụng các thuật toán dựa trên trí tuệ nhân tạo để quản lý năng lượng hiệu quả hơn. Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness đã độc lập xác nhận con số này cùng mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp 105 dặm/gallon. Geely cho biết công nghệ này có thể áp dụng trên mọi dòng xe i-HEV, bất kể sử dụng động cơ đốt trong 1,5 lít hay 2,0 lít.

Hiệu suất nhiệt 48,4% có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là thước đo lượng năng lượng hữu ích được trích xuất từ một lượng nhiên liệu nhất định. Điều đó có nghĩa là gần 50% nhiên liệu sử dụng trong hệ thống Geely i-HEV được chuyển hóa thành năng lượng có ích.

Cho đến nay, các động cơ sản xuất thương mại có hiệu suất nhiệt cao nhất chỉ đạt khoảng 42%. Điển hình là hệ thống e-Power của Nissan và động cơ hybrid Dynamic Force của Toyota. Trong khi đó, các xe chỉ sử dụng động cơ đốt trong thông thường thường đạt hiệu suất nhiệt trong khoảng từ 20 đến 30%.

Hiệu suất nhiệt là mục tiêu tối thượng của kỷ nguyên động cơ đốt trong hiện nay vì nó ảnh hưởng đến mọi yếu tố. Một động cơ có hiệu suất nhiệt cao hơn sẽ tạo ra nhiều mã lực hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Hệ thống hybrid hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu này nhờ khả năng lưu trữ năng lượng dư thừa để tái sử dụng khi khởi động hoặc dừng xe. Những con số của Geely hiện đang tiến gần đến mức của xe đua Công thức 1, nơi các động cơ đạt hiệu suất trên 50% nhờ sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất.