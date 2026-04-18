Lý do nhiều gia đình chốt đơn 'tân binh' VF MPV 7 trước thềm lễ 30-4 18/04/2026 16:25

(PLO)- Nhiều người dùng nhận định chính sách giá và chi phí vận hành tiết kiệm là yếu tố quan trọng để xuống tiền mua VF MPV 7

Dù mới gia nhập phân khúc xe đa dụng (MPV), VinFast VF MPV 7 đã nhanh chóng góp mặt trong top 5 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam trong tháng 3. Bước sang tháng 4, mẫu xe này tiếp tục duy trì sức hút khi người dùng tranh thủ chốt đơn trước kỳ nghỉ lễ dài ngày để tận dụng các chính sách ưu đãi từ hãng.

“Tân binh” tiếp cận nhóm khách hàng gia đình

Vốn đang tìm kiếm một mẫu xe 7 chỗ để phục vụ gia đình, anh Thanh Duy (Hà Nội) vừa quyết định đặt cọc VinFast VF MPV 7 vào đầu tháng 4. "Gia đình tôi có 2 cháu, cộng thêm ông bà nữa nên xe 7 chỗ là ưu tiên hàng đầu. Chốt xe sớm để cả nhà kịp đi chơi dịp lễ 30-4 sắp tới", anh chia sẻ.

Anh Duy là một trong số những khách hàng chọn VF MPV 7 sau khi mẫu xe này chính thức ra mắt thị trường Việt. Riêng trong tháng 3, dòng xe này ghi nhận doanh số 2.521 xe tới tay khách hàng, đạt mức tăng trưởng 116% so với tháng trước. Xét trên tổng quan toàn thị trường, VF MPV 7 lọt top 5 xe bán chạy nhất, chỉ xếp sau các dòng xe cùng "họ Vin".

Doanh số của VF MPV 7 phần nào đến từ thiết kế không gian đáp ứng nhu cầu gia đình. Với chiều dài cơ sở lên tới 2.840 mm, xe mang lại không gian nội thất khá rộng rãi cho cả 3 hàng ghế, một yếu tố quan trọng đối với dòng xe MPV.

Điểm khiến anh Duy quan tâm là những đặc tính riêng của xe điện so với các dòng xe xăng cùng phân khúc. Anh Thanh Duy (Hà Nội) chia sẻ: "Nhà tôi từng trải nghiệm Limo Green, cũng là xe điện của VinFast, nên rất thích cảm giác vận hành êm ái, không mùi xăng dầu và khói bụi. Đặc biệt, VF MPV 7 còn được trang bị hệ thống điều hòa tích hợp lọc bụi mịn PM 2.5, nên tôi an tâm về sức khỏe cho cả nhà trong những chuyến đi xa".

Anh cũng đánh giá cao thiết kế ngoại thất với dải đèn LED tạo hình cánh chim đặc trưng, mâm hợp kim 19 inch, cần số đặt sau vô lăng cùng màn hình giải trí 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Tối ưu chi phí nhờ các chính sách ưu đãi

Nhiều người dùng nhận định chính sách giá và chi phí vận hành tiết kiệm cũng là “đòn bẩy” quan trọng để xuống tiền mua VF MPV 7.

Theo anh Lê Khánh, một chủ xe vừa đổi từ chiếc sedan xăng sang VF MPV 7, mức giá niêm yết 819 triệu đồng là con số cạnh tranh nếu so với một mẫu xe chạy xăng như Toyota Innova Cross 2.0V (825 triệu đồng). "Thế nhưng, VF MPV 7 đang được miễn 100% lệ phí trước bạ, chưa kể có nhiều tùy chọn màu sắc ngoại thất đa dạng", anh Khánh bổ sung.

Đặc biệt, trong tháng 4 này, khách hàng mua xe điện VinFast được áp dụng chương trình giảm trực tiếp 6% giá xe. Thêm vào đó là chính sách hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện với mức giảm 3% kéo dài đến hết ngày 30-4. Cộng dồn hai chính sách, người dùng tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể ngay tại thời điểm mua.

Ngoài ra, VinFast hiện đang áp dụng chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10-2-2029 (tối đa 10 lần/tháng). "Nếu mua xe lúc này, gia đình tôi không mất tiền chi phí di chuyển trong suốt 3 năm tới. Chi phí bảo dưỡng xe điện cũng rẻ hơn hẳn xe xăng. Đây thực sự là một món hời về lâu dài", anh Khánh kết luận.

Với chính sách bảo hành xe lên tới 7 năm và bảo hành pin 8 năm, VinFast VF MPV 7 đang trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho các gia đình. Mẫu xe này được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh số trong các tháng tới khi mùa du lịch bắt đầu.