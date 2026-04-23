Thêm lựa chọn dầu nhờn Hàn Quốc cho người dùng xe tại Việt Nam 23/04/2026 12:39

(PLO)- Trong bối cảnh thị trường dầu nhờn biến động, việc thiết lập hệ thống phân phối minh bạch và ổn định đang trở thành mục tiêu trọng tâm của các doanh nghiệp năng lượng ngoại khi vào Việt Nam.

Ngày 22-4, tại TP.HCM, Công ty TNHH Petrotek Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Hyundai Oilbank (Hàn Quốc) tổ chức Hội nghị Nhà phân phối dầu nhờn Hyundai XTeer 2026. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều đối tác cung ứng vật tư, phụ tùng ô tô, xe máy trên cả nước.

Hội nghị diễn ra trong thời điểm thị trường dầu nhờn tại Việt Nam đang có sự cạnh tranh gay gắt về giá cả và nguồn cung giữa các thương hiệu nội ngoại. Để thích ứng, các doanh nghiệp đang chuyển hướng tập trung vào tính minh bạch và bền vững của chuỗi cung ứng nhằm hỗ trợ đại lý phát triển dài hạn.

Công ty TNHH Petrotek Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Hyundai Oilbank. Ảnh: KC

Tại sự kiện, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, Petrotek đảm nhận vai trò đơn vị phân phối các sản phẩm dầu nhờn của thương hiệu Hàn Quốc này tại thị trường Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Đức, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Petrotek Việt Nam cho biết việc ký kết hợp tác lần này là bước đi nhằm xây dựng hệ thống phân phối bài bản và bền vững hơn cho dòng sản phẩm này tại thị trường nội địa.

Về định hướng kinh doanh trong năm 2026, đơn vị phân phối cho biết sẽ tập trung vào ba mục tiêu chính gồm: phát triển hệ thống, kiểm soát thị trường và triển khai các hoạt động hỗ trợ kinh doanh.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phân bổ danh mục sản phẩm theo từng nhóm hàng chuyên biệt như dầu công nghiệp, dầu động cơ ô tô, xe máy và các sản phẩm phụ trợ; đồng thời áp dụng chính sách bán hàng theo từng phân khúc và khu vực thị trường cụ thể.