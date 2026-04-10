10 loại thực phẩm và đồ uống tàn phá men răng bạn cần hạn chế 10/04/2026 07:53

PLO- Thực phẩm và đồ uống có tính axit và đường có thể làm suy yếu men răng theo thời gian.

Cà phê và trà có tính axit nhẹ, nhìn chung an toàn cho răng nếu uống vừa phải. Ảnh: AI.

Răng càng tiếp xúc nhiều với các chất này, nguy cơ sâu răng và mòn men răng càng cao. Dưới đây là 10 nhóm thực phẩm, đồ uống bạn cần lưu ý để bảo vệ nụ cười của mình.

Nước ép trái cây

Khi độ pH trong miệng giảm xuống dưới khoảng 5,5, men răng sẽ mềm đi. Nước ép trái cây họ cam quýt có độ pH từ 2,0 đến 3,5 và chứa axit citric. Chất này hút khoáng chất từ men răng, làm tăng gấp đôi nguy cơ mòn răng.

Nước ép dứa và lựu cũng có thể làm tan men răng. Một nghiên cứu cho thấy nước ép lựu gây mòn men răng tương tự như nước ngọt có ga. Nước ép đóng hộp thường gây mài mòn niêm mạc miệng nhiều hơn nước ép tươi vì có thêm axit citric để kéo dài thời hạn sử dụng.

Một số loại còn chứa thêm vitamin C (axit ascorbic), làm cho chúng có tính axit hơn. Tuy nhiên, nước ép bổ sung canxi có thể gây ít tác hại hơn vì canxi giúp giảm sự mất khoáng chất.

Nước ngọt có ga và nước khoáng có ga

Một nghiên cứu cho thấy những người không bao giờ uống nước ngọt có ga có nguy cơ bị mòn răng thấp hơn 94% so với những người uống hàng ngày. Nước ngọt có ga có độ pH từ 2,5 đến 3,5, chứa axit cacbonic, axit citric, axit photphoric và axit tartaric. Axit photphoric đặc biệt có hại vì nó lấy canxi từ răng của bạn.

Mỗi ngụm soda sẽ kích hoạt một đợt tấn công axit kéo dài khoảng 20 phút. Điều này có nghĩa là uống chậm sẽ làm tăng thêm tác hại. Nước khoáng có ga thông thường gây hại ít hơn so với nước ngọt. Tuy nhiên, các loại nước có hương vị chứa axit citric và đường sẽ làm tăng nguy cơ xói mòn.

Đồ uống thể thao

Đồ uống thể thao giúp bổ sung chất điện giải nhưng lại gây hại cho răng. Hầu hết chúng có độ pH khoảng 3,3, chứa axit citric và đường. Việc tập thể dục có thể làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn vì lượng nước bọt giảm, khiến răng dễ bị tổn thương hơn.

Nước tăng lực

Nước tăng lực có độ pH trung bình là 3,3, chứa axit và đường. Các loại không đường vẫn có hại do axit. Nhiều loại cũng có hàm lượng caffeine cao. Một số chất gây hại men răng nhiều hơn cả nước ngọt vì chúng giữ được tính axit lâu hơn và khó bị trung hòa bởi nước bọt. Nghiên cứu cho thấy tác hại của chúng phá vỡ cả lớp khoáng chất và lớp hữu cơ của men răng.

Thực phẩm ngâm giấm và thực phẩm muối chua

Giấm, bao gồm cả giấm táo và các thực phẩm chế biến từ giấm, khiến răng bạn tiếp xúc với axit axetic. Nhiều loại nước sốt salad đóng chai cũng chứa axit citric, khiến chúng dễ gây ăn mòn hơn. Để giảm rủi ro, bạn có thể thêm sữa hoặc dầu vào nước sốt salad.

Một chút nước sốt trộn salad dùng kèm với bữa ăn sẽ ít rủi ro hơn việc uống giấm trực tiếp. Đặc biệt, uống giấm vào ban đêm làm tăng nguy cơ vì lượng nước bọt tiết ra giảm trong khi ngủ.

Đồ ăn vặt nhiều đường và tinh bột

Các loại tinh bột tinh chế như bánh ngọt, khoai tây chiên và bánh mì sẽ phân giải thành đường khi bạn nhai. Vi khuẩn trong miệng sẽ ăn những loại đường này và tạo ra axit. Những thực phẩm này cũng bám vào răng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Bạn càng ăn chúng thường xuyên, men răng càng có ít thời gian để phục hồi.

Kẹo

Kẹo chứa đường là tác nhân xấu cho men răng. Kẹo cứng giúp kéo dài thời gian tiếp xúc vì chúng tan chậm. Kẹo chua là sự kết hợp giữa axit và đường, trong khi kẹo dính bám chặt vào răng và rất khó để nước bọt rửa sạch.

Trái cây sấy khô

Nho khô, mơ khô và chà là thường là lựa chọn lành mạnh hơn so với kẹo. Tuy nhiên, chúng vẫn chứa đường và bám vào răng trong thời gian dài, tạo điều kiện cho vi khuẩn sản sinh axit gây hại.

Rượu

Đồ uống có cồn thường có tính axit và làm giảm sản xuất nước bọt. Các loại cocktail có hương vị chứa đường và axit citric có thể gây mòn răng nhiều hơn nước ngọt có ga. Rượu vang trắng có xu hướng gây mòn men răng nhiều hơn rượu vang đỏ.

Việc nhấp từng ngụm nhỏ trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ này. Uống rượu vang cùng bữa ăn có ích vì việc nhai tự nhiên làm tăng lượng nước bọt, giúp trung hòa axit.

Cà phê và trà

Cà phê và trà có tính axit nhẹ, nhìn chung an toàn nếu uống vừa phải. Tuy nhiên, nếu bạn nhấp từng ngụm chậm rãi suốt cả ngày, bạn sẽ kéo dài thời gian tiếp xúc với axit.

Đồ uống chứa caffeine làm giảm lượng nước bọt, việc thêm đường hoặc siro làm tăng nguy cơ mòn men răng. Riêng trà Kombucha có độ pH thấp (2,8 đến 3,6), có thể giải phóng nhiều canxi từ men răng hơn một số loại nước ngọt.