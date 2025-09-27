102 sinh viên Đà Nẵng được 'Tiếp sức đến trường' 27/09/2025 15:23

Sáng 27-9, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Thành đoàn TP Đà Nẵng, Palm Garden Resort & Spa và Câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” Quảng Nam – Đà Nẵng tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” với chủ đề “Một khát vọng – Vạn tấm lòng” dành cho 102 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của TP Đà Nẵng.

Tân sinh viên xúc động, bật khóc tại chương trình "Tiếp sức đến trường" sáng nay.

Tổng kinh phí chương trình hơn 1,6 tỉ đồng, mỗi suất trị giá 15 triệu đồng tiền mặt. Trong đó có 3 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suất/4 năm.

Đây là điểm trao đầu tiên trong chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2025, tiếp sức cho 1.000 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của cả nước với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng.

Nhà báo Đinh Minh Trung, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho rằng đây không chỉ là buổi lễ trao học bổng, mà còn là cuộc gặp gỡ chan chứa tình người, nơi những ước mơ được chắp cánh, nơi niềm tin được thắp sáng.

102 suất học bổng dành cho tân sinh viên ở TP Đà Nẵng.

“Mục đích của học bổng không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn trao niềm tin, nghị lực và cơ hội. Mỗi suất học bổng chính là một cái siết tay đúng lúc, để các em không bị bỏ lại phía sau trên hành trình chinh phục tri thức”, nhà báo Đinh Minh Trung nói.

Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ nhắn nhủ các em tân sinh viên, nhận học bổng không chỉ là nhiềm vui, mà còn là trách nhiệm học tập chăm chỉ, rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng khát vọng để xứng đáng với tình yêu thương của gia đình, thầy cô, xã hội và các tấm lòng hảo tâm đồng hành.

“Rồi một ngày, chính các em sẽ trở thành những người tiếp sức cho thế hệ sau – như ngày hôm nay các em được tiếp sức”, nhà báo Đinh Minh Trung gửi gắm.

Nhiều tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được "Tiếp sức đến trường".

Nhà báo Phạm Phú Tâm, nguyên Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" Quảng Nam – Đà Nẵng, chia sẻ rằng những người trao học bổng đều có khoảng thời gian khó khăn, cơ cực, 12 - 13 tuổi đã mồ côi, phải tự kiếm sống. “Vì vậy chúng tôi rất thông cảm với những hoàn cảnh khó khăn của các bạn tân sinh viên. Vì sự thông cảm đó, những thành viên Câu lạc bộ tình nguyện đóng góp, giúp đỡ một phần nào đó cho những hoàn cảnh khó khăn, mặc dù biết rằng sẽ không đủ", ông Phạm Phú Tâm nói.

Ông Phạm Phú Tâm cho biết mỗi năm Câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" và báo Tuổi Trẻ nhận đến khoảng 400 đơn của tân sinh viên khu vực Đà Nẵng, đề xuất xin được hỗ trợ từ câu lạc bộ, cuối cùng vì nguồn lực nên chỉ dừng lại ở mức hơn 100 suất học bổng, còn rất nhiều bạn chưa được tiếp sức. "Các bạn hôm nay có mặt tại đây lại là những người khó khăn nhất trong số 400 em đó. Chúng tôi khâm phục nỗ lực, sự vươn lên của các bạn, tôi nghĩ đó là động lực để chúng ta trưởng thành”, ông nói.