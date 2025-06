11A – từ ghế bị ghét nhất đến điều kỳ diệu trong 2 vụ tai nạn máy bay 16/06/2025 16:52

(PLO)- Từng là "ghế máy bay bị ghét nhất ở châu Âu" giờ đây ghế 11A lại được xem là "chiếc ghế kỳ diệu" vì là chỗ ngồi của hành khách sống sót trong 2 vụ tai nạn máy bay, song theo chuyên gia không có "ghế an toàn nhất" trên các chuyến bay.

Vào chiều 12-6, chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Air India trên đường đến Anh đã bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad (bang Gujarat, Ấn Độ). Trong số 242 người trên máy bay, chỉ có 1 người sống sót, theo đài NDTV.

Người sống sót duy nhất là ông Vishwash Kumar Ramesh. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý không chỉ của Ấn Độ mà còn của cả thế giới.

Phần đuôi máy bay gặp nạn bị kẹt vào một tòa nhà ở Ahmedabad, bang Gujarat (Ấn Độ). Ảnh: X

Ngồi ở ghế 11A, việc ông Ramesh thoát chết nhanh chóng được coi là một phép màu. Mạng xã hội gọi trường hợp của ông là "ân sủng của ơn trên", "may mắn tuyệt đối" và họ gọi 11A là “chiếc ghế kỳ diệu”.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng ghế 11A từng là chiếc ghế máy bay "bị ghét nhất ở châu Âu".

Chiếc ghế máy bay bị ghét nhất ở châu Âu

Do vị trí của các thành phần bên trong thân máy bay như ống dẫn điều hòa không khí, một số ghế, đặc biệt là những ghế phía trước cánh như 9A, 10A, 11A và 12A hoàn toàn không có cửa sổ. NDTV cho biết theo sơ đồ chỗ ngồi của Boeing 787-8 Dreamliner mà Air India sử dụng, ghế 11A là ghế hạng phổ thông tiêu chuẩn, được bố trí ngay cạnh lối thoát hiểm.

Ghế 11A thậm chí còn được đặt biệt danh là "ghế cạnh cửa sổ không có cửa sổ", trở thành trò đùa và hình ảnh vui nhộn trên các diễn đàn du lịch và mạng xã hội. Nhiều hành khách không hài lòng với chiếc ghế này, đặc biệt những người đặt chỗ với mong muốn được ngắm cảnh.

Chuyên trang hàng không Flighradar24 thậm chí còn gọi ghế 11A là chiếc ghế máy bay “bị ghét nhất ở châu Âu”.

Không phải lúc nào ghế 11A cũng là ghế cạnh lối thoát hiểm. Điều này còn tùy thuộc vào dạng máy bay và cách bố trí của hãng. Nhưng trường hợp 11A là ghế thoát hiểm thì đồng nghĩa việc hành khách có chỗ ngồi để chân rộng hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích điều này.

Cách sắp xếp chỗ ngồi trên máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không của Air India. Ảnh: TRIPADVISOR/SEATGURU

Theo quy định của nhiều hãng hàng không, ngồi ở ghế cạnh lối thoát hiểm thì hành khách không được giữ hành lý bên mình, dù là chiếc túi xách nhỏ. Ngoài ra, hành khách ở ghế cạnh cửa thoát hiểm còn có nhiệm vụ hỗ trợ quá trình thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp và ngăn hành khách khác mở cửa thoát hiểm khi không cần thiết.

“Chiếc ghế kỳ diệu”?

Ông Ramesh không phải là trường hợp đầu tiên ngồi tại ghế 11A may mắn sống sót khi máy bay gặp tai nạn.

Tháng 12-1998, ca sĩ Thái Lan Ruangsak Loychusak – khi đó mới chỉ 20 tuổi – là một trong những người trên chuyến bay TG261 của hãng hàng không Thai Airways. Máy bay này bị rơi khi đang cố hạ cánh xuống sân bay Surat Thani ở miền nam Thái Lan. Máy bay lao xuống đầm lầy, khiến 101 trong số 146 người trên máy bay thiệt mạng.

Bằng cách nào đó, ca sĩ Ruangsak đã bò ra khỏi đống đổ nát và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương. Trên chuyến bay định mệnh đó, ca sĩ Ruangsak cũng ngồi trên ghế 11A.

"Tôi gặp khó khăn khi đi máy bay trong 10 năm sau vụ tai nạn. Tôi khó thở, mặc dù lưu thông không khí trong máy bay bình thường. Tôi tránh nói chuyện với bất kỳ ai và luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngăn không cho bất kỳ ai đóng cửa sổ. Nếu tôi nhìn thấy mây đen hoặc mưa rào bên ngoài, tôi sẽ cảm thấy rất tệ, như thể tôi đang ở địa ngục vậy" – ca sĩ Ruangsak nói với tờ The Daily Mail.

"Tôi vẫn có thể nhớ những âm thanh sự việc và thậm chí cả mùi vị của nước trong đầm lầy mà máy bay đâm vào. Trong một thời gian dài, tôi giữ những cảm xúc đó cho riêng mình" – ca sĩ Ruangsak kể.

Vì vậy, khi ca sĩ Ruangsak tình cờ đọc được thông tin rằng người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay Air India cũng ngồi ở ghế 11A, ông cảm thấy lạnh sống lưng. Ca sĩ Ruangsak đã có bài đăng thu hút sự quan tâm lớn của mọi người trên mạng xã hội, theo tờ The Straits Times.

"Một người đã sống sót sau vụ tai nạn máy bay ở Ấn Độ. Ông ấy ngồi cùng số ghế với tôi. 11A" – ca sĩ Ruangsak viết.

Sau đó, ca sĩ Ruangsak cũng đã gửi lời chia buồn đến những người đã mất mạng trong vụ tai nạn thương tâm này.

Đối với trường hợp của ông Ramesh, trả lời tờ The Hindustan Times, ông cho biết "mọi chuyện diễn ra quá nhanh".

"Ba mươi giây sau khi cất cánh, có một tiếng động lớn và sau đó máy bay rơi. Tôi nghĩ mình đã chết. Nhưng khi mở mắt ra, tôi nhận ra mình còn sống và cố gắng tháo dây an toàn ra khỏi ghế và thoát đến nơi tôi có thể" – ông Ramesh nói.

Chính những điều này khiến nhiều người gọi ghế 11A là “chiếc ghế kỳ diệu”. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng không có thứ gọi là "ghế an toàn nhất" trên các chuyến bay.

Ông Ruangsak Loychusak (trái) và ông Vishwash Kumar Ramesh. Ảnh: FACEBOOK/AFP

Các chuyên gia an toàn hàng không nhắc nhở hành khách rằng việc sống sót sau tai nạn máy bay không chỉ phụ thuộc vào may mắn mà còn phụ thuộc vào sự chuẩn bị của hành khách. Theo đó, trên các chuyến bay, hành khách nên lắng nghe hướng dẫn an toàn, xác định lối thoát gần nhất và làm theo hướng dẫn của phi hành đoàn khi có trường hợp khẩn cấp.