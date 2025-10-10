2 bạn trẻ lao vào rốn lũ cứu đói cho người dân

Không có xuồng máy hay ca nô như lực lượng công an, quân đội, hai bạn chỉ dùng chiếc bè tự chế bằng ống nước và bình nước, bơi giữa dòng nước mang theo mì tôm, nước uống, sữa của phường để giúp những người dân bị cô lập đỡ đói.
“Em biết bơi nên không sợ. Có những đoạn nước sâu, bọn em vừa đẩy bè, vừa rẽ rác, vừa cố phát quà cho từng nhà”, Sơn lớn kể.
Các con hẻm nhỏ, ngập sâu khiến xuồng lớn không thể vào được, chiếc bè nhỏ của hai bạn trở nên hữu ích. Giữa dòng nước xiết, hai Sơn phân công nhiệm vụ rõ ràng: một người vừa bơi vừa kéo bè, người còn lại trao tay bà con từng món đồ cứu trợ.
“Có bác cả ngày không có gì ăn vì nhà nằm sâu trong hẻm, em phải bơi vào tận nơi để đưa mì gói và nước uống. Có khi lại có người ốm không có thuốc, thấy vậy em bơi ra ngoài mua thuốc rồi bơi vào lại”, Sơn lớn nhớ lại.
"Vì trận lũ này mà hàng nghìn người từ khắp nơi đã đổ về Thái Nguyên để tham gia cứu trợ. Là một người con của chính nơi đây, lại trẻ khoẻ, em không thể không tham gia", Sơn lớn nói thêm.
Sơn nhỏ đang học lớp 10, do mưa lũ nên trường tạm nghỉ. Những ngày qua, đối với cậu thanh niên này, chứng kiến bà con mừng rỡ nhận quà, cảm ơn rối rít, "bọn em thấy ấm lòng, có động lực làm tiếp”.
Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 7-10, tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 50 xã bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11, nhiều khu vực nằm trong vùng cảnh báo sạt lở nghiêm trọng.
Thiên tai khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, cùng hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, hạ tầng thiệt hại nghiêm trọng.
Về nông nghiệp, gần 5.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại trong chăn nuôi gấp nhiều lần so với bão Yagi. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính trên 3.000 tỉ đồng.
Mưa ngập cũng khiến hơn 320.000 hộ gia đình tại Thái Nguyên sinh hoạt khó khăn do rơi vào cảnh mất điện. Đến nay, sau gần ba ngày, còn khoảng 62.000 khách hàng (tương đương 11-12%) vẫn chưa có điện do nhiều khu vực ngập sâu, khó tiếp cận.