2 bạn trẻ lao vào rốn lũ cứu đói cho người dân 10/10/2025 09:38

(PLO)- Nghe tin nước lũ dâng cao, nhiều khu dân cư bị cô lập, Tạ Thái Sơn (Sơn nhỏ, 15 tuổi) và Nguyễn Sơn (Sơn lớn, 21 tuổi), cùng ngụ phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên), đã xin phép gia đình tham gia cứu trợ người dân.

Không có xuồng máy hay ca nô như lực lượng công an, quân đội, hai bạn chỉ dùng chiếc bè tự chế bằng ống nước và bình nước, bơi giữa dòng nước mang theo mì tôm, nước uống, sữa của phường để giúp những người dân bị cô lập đỡ đói.

“Em biết bơi nên không sợ. Có những đoạn nước sâu, bọn em vừa đẩy bè, vừa rẽ rác, vừa cố phát quà cho từng nhà”, Sơn lớn kể.

Từ khi Thái Nguyên bị ngập nặng, Sơn lớn dầm mình dưới dòng nước có khi ngập quá đầu mình, để mang những hộp cơm đến trao tay bà con.



Các con hẻm nhỏ, ngập sâu khiến xuồng lớn không thể vào được, chiếc bè nhỏ của hai bạn trở nên hữu ích. Giữa dòng nước xiết, hai Sơn phân công nhiệm vụ rõ ràng: một người vừa bơi vừa kéo bè, người còn lại trao tay bà con từng món đồ cứu trợ.

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, hai người cùng chung một tên không ngại nguy hiểm để mang nhu yếu phẩm đến cho bà con vùng lũ đang bị cô lập.

“Có bác cả ngày không có gì ăn vì nhà nằm sâu trong hẻm, em phải bơi vào tận nơi để đưa mì gói và nước uống. Có khi lại có người ốm không có thuốc, thấy vậy em bơi ra ngoài mua thuốc rồi bơi vào lại”, Sơn lớn nhớ lại.

Sang đến ngày thứ ba, nhiều tuyến phố vẫn bị ngập rất sâu khiến người dân chưa thể ra ngoài, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào những món đồ cứu trợ. Bất chấp nước ngập, các tình nguyện viên vẫn rẽ nước, rẽ bùn, rẽ rác tiến vào khu cô lập, trao từng bịch thực phẩm cho người không quen biết từ bên kia bức tường.

"Vì trận lũ này mà hàng nghìn người từ khắp nơi đã đổ về Thái Nguyên để tham gia cứu trợ. Là một người con của chính nơi đây, lại trẻ khoẻ, em không thể không tham gia", Sơn lớn nói thêm.

Nước ngập cả con phố và vẫn dâng cao quá nửa tầng một của các ngôi nhà khiến người dân buộc phải chuyển lên sinh hoạt tạm ở tầng hai. Sơn lớn bám hàng rào, rướn người lên để trao từng chai nước.

Sơn nhỏ đang học lớp 10, do mưa lũ nên trường tạm nghỉ. Những ngày qua, đối với cậu thanh niên này, chứng kiến bà con mừng rỡ nhận quà, cảm ơn rối rít, "bọn em thấy ấm lòng, có động lực làm tiếp”.

"Khi em nói muốn tham gia cứu trợ, bố mẹ không hề phản đối, em định đi cả đêm cơ nhưng sau một ngày dầm mình dưới nước, đến khoảng 8 giờ tối thì mệt quá", Sơn nhỏ tâm sự.

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 7-10, tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 50 xã bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11, nhiều khu vực nằm trong vùng cảnh báo sạt lở nghiêm trọng.

Thiên tai khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, cùng hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, hạ tầng thiệt hại nghiêm trọng.

Về nông nghiệp, gần 5.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại trong chăn nuôi gấp nhiều lần so với bão Yagi. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính trên 3.000 tỉ đồng.

Mưa ngập cũng khiến hơn 320.000 hộ gia đình tại Thái Nguyên sinh hoạt khó khăn do rơi vào cảnh mất điện. Đến nay, sau gần ba ngày, còn khoảng 62.000 khách hàng (tương đương 11-12%) vẫn chưa có điện do nhiều khu vực ngập sâu, khó tiếp cận.