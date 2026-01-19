2 du khách bị sóng cuốn vào hốc đá khi tắm biển 19/01/2026 11:05

(PLO)- Lực lượng chức năng cứu hộ thành công 2 du khách nước ngoài tắm biển ở Đắk Lắk không may bị sóng cuốn vào hốc đá.

Ngày 19-1, một lãnh đạo UBND xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công nhóm du khách bị sóng cuốn khi đang tắm biển.

Lực lượng chức năng cứu hộ các du khách. Ảnh: M.M

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 40 giờ cùng ngày, một nhóm gồm 4 du khách nước ngoài đến biển bãi Tiên (xã Hòa Xuân), tắm biển.

Do sóng lớn, 2 du khách là Nicholas Theophanous (quốc tịch Đức) và Viled Danisl (quốc tịch Đan Mạch), bất ngờ bị sóng lớn cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực hốc đá ven bờ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hòa Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), lực lượng biên phòng cùng các lực lượng khác tổ chức cứu nạn.

Dù sóng lớn, địa hình hiểm trở, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, song các lực lượng đã kịp thời tiếp cận, đưa 2 du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Xuân, khu vực du khách gặp nạn đã được địa phương cắm biển cảnh báo cấm tắm.

“Mùa này biển động, sóng lớn nên chúng tôi đã cảnh báo du khách không tắm biển để phòng ngừa tai nạn. Rất may, các lực lượng đã cứu hộ kịp thời, không xảy ra thiệt hại về người”, lãnh đạo UBND xã Hòa Xuân nói.