Công an xác minh vụ 1 phụ nữ bị trộm 800 tờ vé số và thẻ cào 18/01/2026 15:55

(PLO)- Một phụ nữ bán vé số ở Đắk Lắk vừa trình báo công an về việc bị kẻ gian trộm 800 tờ vé số và thẻ cào, trị giá khoảng 7 triệu đồng.

Ngày 18-1, lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang xác minh tin báo của một phụ nữ về việc bị kẻ gian trộm 800 tờ vé số và thẻ cào trúng thưởng.

Bà Châu chia sẻ về vụ việc. Ảnh: H.S

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 16-1, bà Nguyễn Thị Châu (54 tuổi, tạm trú phường Buôn Ma Thuột) dừng xe, bán vé số cho một phụ nữ gần khu vực nhà văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk.

Trong lúc bán vé số, bà Châu để lại 600 tờ vé số và 200 thẻ cào trên giỏ xe. Ngay sau đó, một phụ nữ đã tiến lại, lấy trộm toàn bộ vé số nói trên của bà Châu. Theo bà Châu, tổng giá trị vé số bị trộm của bà khoảng 7 triệu đồng.

Video kẻ gian trộm vé số của bà Châu

Theo bà Châu, vé số và thẻ cào bị mất bà vừa lấy từ đại lý để bán cho ngày hôm sau và được bọc rất cẩn thận. Thời điểm xảy ra sự việc, bà chỉ rời xe khoảng 10 m để bán vé số cho một phụ nữ có quen biết từ trước.

“Tôi từ Quảng Trị vào Đắk Lắk thuê trọ bán vé số. Cuộc sống của tôi rất khó khăn. Sau khi bị trộm vé số, tôi phải khất nợ đại lý”, bà Châu nói.