Thanh niên khai chế tạo gần 2 tạ pháo nổ vì ‘đam mê’ 17/01/2026 12:42

(PLO)- Làm việc với công an, nam thanh niên ở Đắk Lắk khai chế tạo gần hai tạ pháo vì "đam mê".

Ngày 17-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Đức Phong (23 tuổi, ngụ xã Ea Wer) để điều tra về hành vi sản xuất hàng cấm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 4-2025, Phong tìm hiểu cách chế tạo các loại pháo hoa trụ, pháo bệ và pháo hoa trứng trên mạng xã hội. Sau đó, Phong đặt mua các loại hóa chất như bột lưu huỳnh, bột đồng, bột nhôm và hạt nổ qua các trang thương mại điện tử.

Phong bị công an bắt cùng tang vật. Ảnh: C.Aang vật. Ảnh: C.A

Phong tận dụng nhà rẫy của gia đình tại thôn 16, xã Ea Wer để làm nơi chế tạo pháo. Sau khi hoàn thành, Phong mang một số pháo về cất giấu trong phòng ngủ tại nhà riêng ở thôn 15 cùng xã. Một số pháo khác cùng công cụ, phương tiện và hóa chất được Phong cất giữ tại nhà rẫy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời phát hiện, bắt giữ Phong. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 1,8 tạ pháo nổ các loại.

Bước đầu Phong khai nhận sản xuất số pháo trên vì "đam mê" và để bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Trước đó, ngày 16-1, tại thôn 15, xã Ea Wer đã xảy ra vụ nổ nghi do chế tạo pháo khiến một người bị thương, một căn nhà cấp bốn bị sập. Hiện công an đang điều tra làm rõ người chế tạo pháo gây ra vụ nổ này.