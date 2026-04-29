34 triệu thuê bao chưa xác nhận, Bộ KH&CN đề nghị người dân khẩn trương rà soát 29/04/2026 15:26

(PLO)- Hiện vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa được đối soát, xác nhận trạng thái thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua ứng dụng VNeID.

Ngày 29-4, tại họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, đã thông tin về tiến độ xác thực, chuẩn hóa dữ liệu thuê bao di động.

Theo ông Cương, hiện đã có khoảng 60 triệu thuê bao được xác thực thông tin chính chủ. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa được đối soát, xác nhận trạng thái thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua ứng dụng VNeID.

Cơ quan quản lý đề nghị người dân khẩn trương kiểm tra, cập nhật và xác thực thông tin thuê bao nhằm bảo đảm quyền lợi khi sử dụng dịch vụ, đồng thời góp phần làm sạch dữ liệu, hạn chế SIM rác và các hành vi vi phạm trên không gian số.

Ông Nguyễn Anh Cương cho biết, về cơ bản, khi đăng ký thuê bao di động trước đây, người dân đã kê khai đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, do quá trình phát triển kéo dài nhiều năm, dữ liệu vẫn tồn tại không ít trường hợp sai lệch, thiếu chính xác hoặc chưa được chuẩn hóa hoàn toàn.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: TT.

Vì vậy, cơ quan quản lý đang tiếp tục phối hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để rà soát, sàng lọc các thuê bao chưa chính xác và yêu cầu người dân cập nhật lại thông tin.

Trước đó, năm 2023 là giai đoạn đầu tiên triển khai tổng rà soát dữ liệu thuê bao trên diện rộng. Sau hơn 30 năm phát triển viễn thông, Việt Nam có khoảng 120 triệu thuê bao di động.

“Qua rà soát, hệ thống đã phát hiện khoảng 17 triệu thông tin thuê bao không chính xác; trong đó 6 triệu thuê bao đã bị yêu cầu dừng dịch vụ do không chuẩn hóa thông tin. Đây là bước nền tảng để xây dựng cơ sở dữ liệu thuê bao sạch, minh bạch”, ông Cương cho biết.

Điểm mới trong giai đoạn hiện nay là người dân được cung cấp thêm công cụ để tự kiểm tra toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình trên tất cả các mạng viễn thông.

Thông qua hệ thống kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dùng có thể chủ động xác nhận số nào đang sử dụng chính chủ; đồng thời từ chối, thu hồi các số không còn sử dụng, bị thất lạc hoặc bị đăng ký ngoài ý muốn.

Theo quy định của Luật Viễn thông 2023, người sử dụng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thuê bao đã xác nhận đứng tên mình. Do đó, việc rà soát lần này giúp tránh nguy cơ bị liên đới trách nhiệm với các số điện thoại không thực sự sử dụng.

Về tiến độ, ngày 15-4 là thời điểm quy định bắt đầu có hiệu lực, song mới là giai đoạn khởi động kỹ thuật. Các doanh nghiệp viễn thông có 30 ngày để đồng bộ dữ liệu thuê bao lên hệ thống tập trung.

Nhà mạng hỗ trợ người dân xác thực thông tin thuê bao. Ảnh: TT.

Đến nay, đã có hơn 95 triệu thuê bao được đồng bộ; trong đó phần lớn đã xác định được chủ sở hữu. Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục triệu thuê bao cần tiếp tục xác nhận.

Cơ quan quản lý cho biết việc đối chiếu, cập nhật dữ liệu sẽ được thực hiện liên tục đến ít nhất ngày 15-6 nhằm tạo điều kiện cho người dân có thêm thời gian kiểm tra, xác nhận.

Sau khi hoàn tất, Việt Nam dự kiến sẽ có một cơ sở dữ liệu thuê bao di động được chuẩn hóa, góp phần tăng tính minh bạch thị trường viễn thông, bảo vệ quyền lợi người dùng và hỗ trợ hiệu quả công tác ngăn chặn SIM rác, lừa đảo.