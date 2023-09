4 cửa hàng kinh doanh 110 xe đạp điện, xe máy điện không rõ nguồn gốc

(PLO)-Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk phát hiện 110 xe đạp điện, xe máy điện không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 30-9, Trung tá Thái Khắc Chính, Trưởng Công an huyện Cư M’gar(Đắk Lắk), cho biết đơn vị này đang xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý 4 trường hợp kinh doanh hơn 110 xe đạp điện, xe máy điện không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an kiểm tra số xe điện tại một cửa hàng ở huyện Cư M’gar. Ảnh: SĐ

Công an huyện Cư M’gar phát hiện trên địa bàn huyện có nhiều cửa hàng kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực thương mại. Do đó, ngày 26-9, 4 tổ công tác của công an huyện đồng loạt kiểm tra bốn cửa hàng kinh doanh ở thị trấn Quảng Phú và xã Quảng Tiến.

Tại các cửa hàng nói trên, lực lượng công an phát hiện 110 chiếc xe đạp điện, xe máy điện không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng.

Lực lượng công an lập biên bản, niêm phong, tạm giữ toàn bộ số xe.

VŨ LONG