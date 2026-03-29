4 lầm tưởng về ắc quy ô tô và cách bảo dưỡng tài xế cần biết 29/03/2026 17:52

Sau khi xe khởi động, ắc quy vẫn cung cấp thêm năng lượng điện khi cần thiết để hỗ trợ máy phát điện duy trì hệ thống điện của xe. Dù hệ thống điện một chiều của ô tô khá đơn giản nhưng vẫn còn nhiều hiểu lầm về chức năng và cách bảo dưỡng.

Lầm tưởng 1: Câu bình giúp kéo dài tuổi thọ ắc quy

Một số người sử dụng bộ sạc chuyên dụng hoặc phương pháp câu bình để "hồi sinh" ắc quy đã hết điện hoặc sắp hỏng. Tuy nhiên, khi xe đã nổ máy, máy phát điện phải hoạt động gấp đôi công suất để cung cấp năng lượng cho hệ thống và nạp điện cho bình.

Việc này không chỉ làm giảm tuổi thọ máy phát điện mà còn có thể gây hư hỏng khiến ắc quy bị thiếu điện. Việc sạc chưa đủ hoặc sạc quá mức đều gây hại. Sạc chưa đủ gây tích tụ sunfat chì trên các tấm điện cực, còn sạc quá mức thúc đẩy ăn mòn cực dương hoặc hư hỏng bên trong. Bạn chỉ nên coi việc câu bình là biện pháp khẩn cấp.

Lầm tưởng 2: Thời tiết nóng tốt cho ắc quy hơn thời tiết lạnh

Nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh đều ảnh hưởng đến dung dịch điện phân, làm giảm tuổi thọ hoặc hiệu suất của bình. Thời tiết nóng có thể khiến dung dịch này bay hơi. Nếu bạn định thêm nước máy để bù lại tình trạng pin bị khô thì tuyệt đối không nên. Các tạp chất và khoáng chất trong nước máy có thể làm hỏng các cell pin.

Mặc dù ắc quy không bị đóng băng ở nhiệt độ thấp nhưng cái lạnh khắc nghiệt sẽ hạn chế khả năng khởi động ở công suất tối đa. Đây là lý do việc khởi động xe vào mùa đông thường khó khăn. Nếu ở vùng khí hậu cực lạnh, bạn nên cân nhắc sử dụng lớp bọc cách nhiệt để giữ nhiệt cho ắc quy.

Lầm tưởng 3: Xe không khởi động được chắc chắn do ắc quy hết điện

Nhiều bộ phận khác có thể khiến xe không khởi động được như đường dẫn nhiên liệu bị tắc, bộ khởi động hỏng, máy phát điện lỗi hoặc bugi mòn. Ngoài ra, có thể ắc quy chưa hết điện mà chỉ cần được vệ sinh. Các cực bị ăn mòn sẽ ngăn cản dòng điện truyền đến dây dẫn.

Bạn hãy dùng len thép hoặc bàn chải sắt để làm sạch axit và chất ăn mòn bám trên các cực. Việc bôi mỡ lên các đầu nối sau khi vệ sinh có thể ngăn ngừa ăn mòn và cải thiện khả năng dẫn điện.

Lầm tưởng 4: Không có cách nào để biết ắc quy sắp hết hay không

Có vài dấu hiệu cho thấy ắc quy của bạn cần được thay thế. Nếu động cơ khởi động chậm khi vặn chìa khóa, đó là dấu hiệu đầu tiên. Ngoài ra, nếu đèn pha hoặc đèn trần mờ khi động cơ không hoạt động, đây có thể là dấu hiệu mức điện áp giảm đang ảnh hưởng đến hệ thống.

Bạn hãy kiểm tra ắc quy khi bảo dưỡng định kỳ để phát hiện dấu hiệu ăn mòn. Nếu thấy chất bột màu trắng, xanh lam hoặc xanh lục trên dây cáp hoặc các cực, đó là dấu hiệu rò rỉ axit hoặc ắc quy chưa được sạc đủ. Đừng đợi đến khi phải gọi xe cứu hộ mới quan tâm đến tình trạng ắc quy.