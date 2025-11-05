4 người thương vong sau vụ hai xe máy tông nhau 05/11/2025 09:36

(PLO)- Rạng sáng 5-11, trên quốc lộ 19, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa hai xe máy khiến hai người tử vong, hai người bị thương.

Ngày 5-11, ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai), cho biết trên quốc lộ 19 qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến hai người tử vong và hai người khác bị thương.

Vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến 2 người tử vong. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, trên quốc lộ 19, đoạn qua thôn 1, xã Bàu Cạn xảy ra tai nạn giao thông giữa hai xe máy, gồm, xe máy biển số 81 B2-42... chở Rơ Châm K (15 tuổi) và Kpă Nh (13 tuổi, cùng trú làng Đê, xã Bàu Cạn); xe 81B- 32...chở Siu Th (14 tuổi) và Rơ Mah Th (17 tuổi, cùng ngụ làng Bàng, xã Bàu Cạn).

Ban đầu, chưa xác định rõ người điều khiển phương tiện và hướng di chuyển.

Hậu quả, Rơ Châm K và Rơ Mah Th tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.