5 kiến nghị để TP.HCM trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại hiện đại 23/09/2025 11:34

(PLO)- Theo các chuyên gia, để TP.HCM xứng tầm tư cách là một thế lực cạnh tranh toàn cầu hiện đại thì cần mở ra các không gian phát triển đủ loại mới tận dụng công nghệ, thời đại, toàn cầu hóa.

Ngày 23-9, tại TP.HCM, Sở Công Thương TP.HCM phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ, Trường Tài năng UEH.ISB (Đại học kinh tế TP.HCM) tổ chức hội thảo tổng kết diễn đàn Phát triển công thương TP.HCM với chủ đề "Phát triển công thương TP.HCM: Hiến kế - Hành động - Hội nhập quốc tế".

TP.HCM cần bứt phá để trở thành trung tâm công nghiệp - thương mại hiện đại

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, sau 3 tháng triển khai diễn đàn phát triển công thương TP.HCM, ban tổ chức đã nhận diện 6 nhóm hiến kế lớn.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM. Ảnh: BCT

Một là cần nhanh chóng chuyển đổi công nghiệp từ gia công sang sáng tạo giá trị. Hai là nhanh chóng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh công nghiệp, bảo đảm phát triển bền vững. Ba là, kiến tạo nền thương mại thành nền tảng lưu thông của công nghiệp.

Bốn là, gỡ điểm nghẽn Logistics để cất cánh. Năm là, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Cuối cùng là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ các hiến kế trên, ông Vũ cho rằng công nghiệp - thương mại TP.HCM chỉ có thể bứt phá khi được dẫn dắt bởi một chiến lược tổng thể, đồng bộ, và hành động quyết liệt ngay hôm nay.

"Để hiện thực hóa, tôi xin gửi 5 kiến nghị tới lãnh đạo thành phố. Đầu tiên cần xây dựng Chiến lược công nghiệp TP.HCM mới đến 2045, xác định rõ ngành mũi nhọn, mục tiêu giá trị gia tăng, lộ trình chuyển đổi số và xanh.

Tiếp đến cần, cải cách thể chế và cải thiện dòng vốn thương mại, triển khai nhanh cơ chế từ Nghị quyết 98, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực. Thứ ba là đẩy mạnh đầu tư logistics đa phương thức, giảm chi phí logistics xuống bằng mức trung bình của thế giới, tức dưới 12% GDP vào năm 2030.

Thứ tư chương trình chuyển đổi số và xanh hóa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp lan tỏa đổi mới đến toàn bộ nền kinh tế. Cuối cùng cần đẩy mạnh liên kết vùng Đông Nam Bộ, biến TP.HCM thành hạt nhân của một cực tăng trưởng công nghiệp – thương mại mang tầm quốc tế"- ông Bùi Tá Hoàng Vũ chia sẻ.

Ông Vũ cũng khẳng định lãnh đạo TP.HCM sẽ lắng nghe, chuyển các hiến kế thành hành động cụ thể.

"Những hiến kế của bạn đọc và chuyên gia chính là tài sản quý báu. TP.HCM sẽ hành động quyết liệt, thành phố sẽ giữ vững vai trò đầu tàu, trở thành trung tâm công nghiệp - thương mại hiện đại, xanh và bền vững vào năm 2030 và 2045", ông Vũ nói.

Mở rộng không gian phát triển cho TP.HCM

Cũng tại sự kiện, PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng chính phủ; Thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia cho rằng: Để TP.HCM xứng tầm tư cách là một thế lực cạnh tranh toàn cầu hiện đại thì cần mở ra các không gian phát triển đủ loại mới tận dụng công nghệ, thời đại, toàn cầu hóa.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng chính phủ: TP.HCM cần mở ra các không gian phát triển. Ảnh: BTC

TP.HCM phải chọn cơ cấu kinh tế phù hợp với nhu cầu thời đại, cần quan tâm thêm tới nhu cầu thị trường của thế giới, họ cần gì mình làm đó, làm với tinh thần đi sau vượt trước, nếu không vượt thì đi theo mãi.

PGS-TS Trần Đình Thiên cũng bày tỏ rằng, muốn được như kỳ vọng, thì cấu trúc kinh tế của TP.HCM cần xem lại việc sản xuất cái gì, cho ai, thị trường nào, bằng công nghệ gì, ai có thể giúp mình giải quyết.

Về mặt không gian phát triển mới cũng cần mở rộng hơn nữa. Vị chuyên gia cho biết, TP.HCM có rất nhiều không gian phát triển như: logistics, không gian biển, không gian bầu trời, không gian lòng đất, không gian văn hoá, không gian số....

Trong đó, nhiều không gian phát triển chưa khai phá, tiềm năng còn rất lớn. Không có đô thị nào mà không tận dụng không gian lòng đất vì không tắt nghẽn, an toàn...

"Với siêu cảng Cần Giờ, tôi đề nghị cảng này như cảng xuất phát ở phía Nam đi ra phía bắc. Vài ba năm nữa, nếu chúng ta phát huy, khai thác tốt được cụm cảng tại TP.HCM mới thì sức ảnh hưởng tích cực lên nền kinh tế, tầm vóc của nó sẽ rất ghê gớm, không thua cảng nào trên thế giới", PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Chuyên gia nhấn mạnh thêm, đầu tàu kinh tế của cả nước - TP.HCM - đang vướng điểm nghẽn lớn như: thiếu không gian phát triển và sự chủ động cho đổi mới sáng tạo.

Trong khi quy mô kinh tế đã tăng gấp nhiều lần sau 15-20 năm, cơ chế quản lý vẫn chậm đổi mới. Muốn hoàn thành sứ mệnh, TP.HCM cần cơ chế tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm.

Cần làm rõ giới hạn tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm theo tinh thần mở - trao quyền đủ tầm để TP được quyền chủ động sáng tạo hết tầm trong việc thực hiện sứ mệnh được giao.

Cũng theo vị này, bài học từ Bình Dương cho thấy, nếu tận dụng đúng lợi thế, TP.HCM cùng các "con rồng" khác có thể hợp lực để trở nên mạnh mẽ hơn.