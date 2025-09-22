TP.HCM không chấp thuận đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li để làm điểm lặn 22/09/2025 19:05

(PLO)- Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li ở Côn Đảo làm điểm lặn biển là không phù hợp với quy định.

Mới đây, Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP.HCM có văn bản gửi Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive liên quan đến đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li để hình thành điểm lặn biển cao cấp tại Côn Đảo.

Văn bản nêu rõ, Nghị định 05/2017 chỉ quy định hai hình thức xử lý đối với tàu Sheng Li là tiêu hủy hoặc bán, không có phương án đánh chìm. Do đó, đề xuất trên không phù hợp với quy định pháp luật.

Tàu Sheng Li được neo đậu tại khu tránh bão ở Côn Đảo. Ảnh: Tuấn Tú.

Trước đó, ngày 9-5, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là UBND TP.HCM) đã ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tàu Sheng Li, với mục đích duy nhất là thu hồi phế liệu, không được hoán cải hay sử dụng cho mục đích khác.

Hiện Sở Tài chính đang hoàn tất thủ tục để tổ chức bán đấu giá con tàu này.

Sở NN&MT đề nghị nếu công ty có nhu cầu tham gia đấu giá thì cần nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành để có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Trước đó, Amadive cho rằng việc tạo điểm lặn xác tàu ở Côn Đảo sẽ góp phần hình thành sản phẩm du lịch biển độc đáo, thu hút phân khúc khách cao cấp và mở rộng dư địa tăng trưởng cho địa phương nên đưa ra đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li.