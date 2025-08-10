Vụ "Đề xuất đánh chìm 1 tàu cũ tạo điểm lặn biển cao cấp tại Côn Đảo": Lai lịch tàu Sheng Li được đề xuất đánh chìm tạo điểm lặn ở Côn Đảo 10/08/2025 06:39

(PLO)- Trong quyết định phê duyệt bán đấu giá tàu Sheng Li (tháng 5-2025), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nêu rõ, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá chỉ được sử dụng để thu hồi phế liệu, không cải hoán sử dụng, không sử dụng cho mục đích khác.

Trước thông tin công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive gửi văn bản cho Sở Du lịch TP.HCM đề xuất đề án đánh chìm tàu Sheng Li để tạo điểm lặn biển cao cấp ở Côn Đảo, PLO đã tìm hiểu thông tin về lai lịch, phương án xử lý con tàu này thời gian qua.

Được biết, từ thời điểm trước sáp nhập 1-7-2025, liên quan đến xử lý tàu Sheng Li, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã tổ chức nhiều cuộc họp. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây cũng đã từng tiếp nhận văn bản của công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li để tạo điểm lặn biển cao cấp ở Côn Đảo.

Bán đấu giá xác tàu

Cụ thể, cách đây khoảng 2 năm, tàu Sheng Li trôi dạt tự do, được lực lượng chức năng kéo về, neo đậu tại cảng Hải đội R33 (Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, đóng quân tại Côn Đảo) chờ xử lý.

Tháng 8-2024, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã ban hành kế hoạch di dời tàu đến neo đậu tại khu neo đậu tại khu tránh trú bão huyện Côn Đảo (cách vị trí neo ở Hải đội R33 1,5km).

Trong thời gian neo đậu, tàu Sheng Li trở thành một điểm check in, chụp hình của nhiều bạn trẻ người dân địa phương và khách du lịch khi đến Côn Đảo.

Tàu Sheng Li neo đậu tại Côn Đảo trở thành điểm đến check in, chụp hình được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Mạnh Cường

Liên quan đến xử lý tàu Sheng Li, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã tổ chức nhiều cuộc họp, phối hợp với các sở ngành, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, huyện Côn Đảo để đưa ra phương án.

Đến 9-5-2025, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản là tàu Sheng Li.

Giá khởi điểm bán đấu giá là 1,7 tỉ đồng. Giá khởi điểm nêu trên là giá theo hiện trạng tàu đang neo đậu tại huyện Côn Đảo, không bao gồm thuế giá trị gia tăng và các phí, lệ phí khác. Đơn vị được giao tổ chức bán đấu giá là Sở Tài chính.

Lặn ngắm san hô tại xác tàu đắm ở vịnh Côn Sơn, đặc khu Côn Đảo, TP.HCM. Clip: Phương Thanh

Trong quyết định này, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nêu rõ, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá tài sản là tàu Sheng Li chỉ được sử dụng để thu hồi phế liệu, không cải hoán sử dụng, không sử dụng cho mục đích khác.

Về tổ chức thực hiện, trên cơ sở giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản là tàu Sheng Li được phê duyệt nêu trên, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định.

Thuê tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và trình tự, thủ tục đấu giá tài sản công thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản…

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive gửi văn bản cho Sở Du lịch TP.HCM đề xuất đề án đánh chìm tàu Sheng Li để tạo điểm lặn biển cao cấp ở Côn Đảo. Ảnh: Tuấn Tú

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tài sản, sau khi trừ các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản là tàu Sheng Li và hàng hóa trên tàu Sheng Li theo quy định tại Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam, được nộp vào tài khoản tạm giữ do Sở Tài chính làm chủ tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh để quản lý, sử dụng theo quy định.

Trên cơ sở quyết định này, ngày 26-6 (chỉ vài ngày trước thời điểm sáp nhập cấp tỉnh 1-7), Sở Tài chính đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc ban hành thông báo bước giá áp dụng tại các vòng đấu giá tài sản là tàu Sheng Li.

Công ty từng đề xuất với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước sáp nhập

Liên quan đến đề xuất của công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive, ngày 11-6-2025, công ty đã có công văn số 02/CV-02 gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây về việc đề xuất đề án đánh chìm tàu Sheng Li tạo điểm lặn biển cao cấp tại Côn Đảo.

Tại thời điểm đề xuất, công ty cũng nắm thông tin, hiện trạng tàu Sheng Li đã cũ, bị han gỉ, hư hỏng nặng, không sử dụng được và đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt phương án xử lý bán đấu giá cho mục đích thu hồi phế liệu.

Lặn biển ngắm san hô tại xác tàu đắm ở Côn Đảo. Ảnh: Phương Thanh

Qua xem xét, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và huyện Côn Đảo rà soát các quy định pháp luật và xem xét nội dung đề nghị của công ty nêu trên, xử lý theo quy định; báo cáo đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

Theo tìm hiểu của PLO, du lịch lặn biển tại Côn Đảo được nhiều người yêu thích. Tại Côn Đảo, có một tàu cá bị chìm đã lâu ( khu vực chìm trước mũi Lò Vôi, thuộc Vịnh Côn Sơn), hiện san hô đã lên quanh xác tàu. Đây là điểm lặn biển ngắm san hô khá nổi tiếng đối với người dân Côn Đảo.