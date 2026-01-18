5 mẫu SUV hybrid giá rẻ năm 2026 dưới 920 triệu đồng 18/01/2026 09:36

(PLO)- Dưới đây là danh sách những mẫu xe SUV hybrid tiết kiệm nhiên liệu có mức giá hợp lý dưới 35.000 USD (khoảng 920 triệu đồng) cho năm 2026.

Nhiều người dùng đang quan tâm đến việc mua xe SUV hybrid để tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Dưới đây là những lựa chọn hợp túi tiền nhất, giúp bạn không cần chi quá nhiều tiền mà vẫn sở hữu mẫu xe tiết kiệm xăng cho năm 2026.

Kia Niro Hybrid 2026 – 27.090 USD (khoảng dưới hơn 700 triệu đồng). Ảnh: Kia.



Hyundai Tucson Hybrid 2026 – 32.450 USD (hơn 850 triệu đồng)

Hyundai Tucson Hybrid 2026 là lựa chọn được đánh giá cao nhờ sự thoải mái và đầy đủ tính năng tiêu chuẩn. Xe SUV hybrid này được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) tiêu chuẩn.

Mẫu xe này sử dụng động cơ bốn xi-lanh tăng áp 1.6 lít, sản sinh công suất 231 mã lực và mô-men xoắn 271 lb-ft. Tucson Hybrid đạt mức tiêu hao nhiên liệu ước tính là 38 mpg (6,1 lít/100 km) trong thành phố và trên đường cao tốc. Xe có thể di chuyển quãng đường 521 dặm (834 km) sau mỗi lần đổ đầy bình xăng.

Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 – 29.295 USD (khoảng hơn 770 triệu đồng)

Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 nổi bật với khả năng vận hành thể thao hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe SUV hybrid này sở hữu chất lượng vận hành êm ái và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) tiêu chuẩn.

Xe sử dụng động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít kết hợp với ba mô-tơ điện, tạo ra công suất 196 mã lực. Mức tiêu hao nhiên liệu ước tính là 46 mpg (5,1 lít/100km) trong thành phố và 39 mpg (6 lít/100 km) trên đường cao tốc với phạm vi hoạt động 445 dặm (712 km).

Kia Niro Hybrid 2026 – 27.090 USD (khoảng dưới hơn 700 triệu đồng)

Kia Niro Hybrid 2026 là lựa chọn tiết kiệm hơn với không gian rộng rãi và nội thất yên tĩnh. Tuy nhiên, mẫu xe này không có hệ dẫn động bốn bánh (AWD).

Xe được trang bị động cơ bốn xi-lanh 1.6 lít kết hợp với động cơ điện, sản sinh công suất 139 mã lực. Mức tiêu hao nhiên liệu ước tính đạt 53 mpg (4,4 lít/100 km) trong thành phố và 45 mpg (5,3 lít/100 km) trên đường cao tốc, phạm vi hoạt động khoảng 588 dặm (940 km).

Kia Sportage Hybrid 2026 – 30.290 USD (khoảng dưới 800 triệu đồng)

Nếu cần không gian rộng rãi hơn, bạn có thể cân nhắc Kia Sportage Hybrid 2026. Mẫu xe SUV hybrid này nổi tiếng với chất lượng vận hành êm ái và khoang hành lý lớn, dù hệ dẫn động AWD không phải là trang bị tiêu chuẩn.

Sportage Hybrid trang bị động cơ bốn xi-lanh 1.6 lít tăng áp kết hợp động cơ điện, cho công suất 232 mã lực. Xe đạt mức tiêu hao nhiên liệu 41 mpg (7,5 lít/100 km) trong thành phố và 44 mpg )5,3 lít/100 km) trên đường cao tốc với phạm vi hoạt động hơn 600 dặm (960 km).

Toyota RAV4 Hybrid 2026 – 31.900 USD (khoảng dưới 840 triệu đồng)

Toyota RAV4 Hybrid 2026 vừa được thiết kế lại với phong cách thể thao và nhiều tính năng tiêu chuẩn. Hệ dẫn động bốn bánh không phải là trang bị tiêu chuẩn trên mẫu xe này.

Xe SUV hybrid sử dụng động cơ bốn xi-lanh 2.5 lít kết hợp động cơ điện, sản sinh công suất 236 mã lực. Mức tiêu hao nhiên liệu ước tính đạt 45 mpg (5,2 lít/100km) trong thành phố và 39 mpg (6 lít/100 km) trên đường cao tốc, phạm vi hoạt động khoảng 609 dặm (975 km).