5 mẫu xe số sàn 2025 dành cho người yêu cảm giác lái thuần túy 20/08/2025 08:38

(PLO)- Dù hộp số tay đang dần biến mất, năm 2025 vẫn là một "thiên đường" cho những người yêu thích cảm giác lái thuần túy với một số mẫu xe thể thao số sàn.

Dưới đây là 5 mẫu xe số sàn mà bạn không cần tốn quá nhiều tiền để sở hữu.

Phiên bản 2025 giữ nguyên công thức với động cơ 4 xi-lanh 2.0L. Ảnh: AI.



Mazda MX-5 Miata 2025

Xe thể thao số sàn có giá khởi điểm 29.530 USD (khoảng 776 triệu đồng). Với trọng lượng nhẹ và tỷ lệ phân bổ hoàn hảo 50/50, Mazda MX-5 Miata vẫn là đỉnh cao của trải nghiệm "chậm mà nhanh".

Phiên bản 2025 giữ nguyên công thức với động cơ 4 xi-lanh 2.0L, sản sinh công suất 181 mã lực truyền đến bánh sau qua một trong những hộp số sàn tốt nhất từng được chế tạo. Cú sang số ngắn và chính xác khiến mỗi lần chuyển số đều thú vị. Khi vào cua, Miata thể hiện sự linh hoạt mà ít mẫu xe hiện đại nào sánh kịp.

Với mức giá dễ chịu, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn một chiếc xe thể thao thuần túy. Dù nội thất và khoang hành lý nhỏ, nhưng nếu ưu tiên hàng đầu là sự phấn khích trên từng đồng tiền bỏ ra, Miata không có đối thủ.

Honda Civic Si 2025

Giá khởi điểm của xe thể thao số sàn là 30.250 USD (khoảng 795 triệu đồng). Civic Si là "vũ khí bí mật" của những người đam mê số sàn: giá cả phải chăng, thực dụng và cực kỳ thú vị khi lái. Honda tiếp tục trang bị độc quyền hộp số sàn 6 cấp mượt mà, mang lại cảm giác lái tuyệt vời. Hành trình số ngắn và ly hợp được cân chỉnh hoàn hảo khiến bạn muốn sang số liên tục chỉ vì thích.

Xe có động cơ 4 xi-lanh 1.5L tăng áp, công suất 200 mã lực. Sức mạnh này vừa đủ cho những chuyến đi sôi động mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Civic Si không phải "quái vật" đường đua, nhưng đủ nhanh để mang lại cảm hứng lái xe hàng ngày.

Nội thất xe rộng rãi với ghế thể thao, thiết kế bảng điều khiển gọn gàng và đủ không gian cho bạn bè.

Toyota GR86 2025

Toyota GR86 chia sẻ nền tảng với Subaru BRZ. Ảnh: AI.

Xe có giá khởi điểm 30.400 USD (khoảng 800 triệu đồng). Toyota GR86 chia sẻ nền tảng với Subaru BRZ, nhưng có cách tiếp cận khác biệt. Vẫn là động cơ 2.4L công suất 228 mã lực và hộp số sàn mượt mà, nhưng hệ thống treo được tinh chỉnh mang lại cảm giác năng động và cá tính hơn.

Giống như BRZ, GR86 nhẹ, cân bằng và được thiết kế cho những khúc cua, thay vì đường thẳng. Nội thất xe tiện dụng và tập trung vào người lái, với ghế ngồi hỗ trợ và các nút điều khiển trực quan. Toyota cũng cung cấp chế độ bảo hành chắc chắn, biến đây thành lựa chọn an toàn cho việc sở hữu lâu dài.

Subaru BRZ 2025

Xe thể thao số sàn có giá khởi điểm 33.210 USD (khoảng 872 triệu đồng). Subaru BRZ luôn đề cao sự cân bằng hơn sức mạnh. Phiên bản 2025 vẫn giữ vững triết lý này. Chiếc coupe dẫn động cầu sau này trang bị động cơ 4 xi-lanh nằm ngang 2.4L, sản sinh công suất 228 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp được tinh chỉnh để sang số nhanh chóng và mượt mà.

BRZ cực kỳ sắc bén ở các góc cua nhờ trọng tâm thấp và khung gầm nhẹ. Đây là mẫu xe biến mỗi vòng xoay tay lái thành một lý do để tận hưởng niềm vui. Bên trong, khoang lái tập trung vào người lái với đồng hồ hiển thị rõ ràng, ghế ngồi thoải mái và công nghệ vừa đủ để giữ sự hiện đại mà không gây mất tập trung.

Ford Mustang GT 2025

Giá khởi điểm của xe thể thao số sàn này là 46.560 USD (khoảng hơn 1,2 tỷ đồng). Ảnh: AI.

Giá khởi điểm của xe thể thao số sàn này là 46.560 USD (khoảng hơn 1,2 tỷ đồng). Nếu bạn muốn sức mạnh khủng, tiếng gầm rú của động cơ V8 và hộp số sàn, Mustang GT là lựa chọn hoàn hảo. Phiên bản 2025 vẫn trung thành với nguồn gốc xe cơ bắp với động cơ V8 5.0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 480 mã lực, truyền đến bánh sau qua hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn.

Hộp số sàn của Mustang mang lại cảm giác mạnh mẽ và cơ khí, hoàn toàn phù hợp với cá tính của chiếc xe. Xe có nội thất thoải mái, công nghệ hiện đại và cốp xe đủ rộng cho những chuyến đi dài.

Điều tuyệt vời là Ford vẫn cung cấp tất cả sức mạnh đó với mức giá thấp hơn hầu hết các xe thể thao châu Âu hàng chục nghìn đô. Đây là chiếc xe duy nhất trong danh sách có thể vừa "làm chủ" đường đua, vừa là phương tiện thực dụng để đi siêu thị mà không hề phàn nàn.