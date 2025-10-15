5 ô tô tông liên hoàn, 1 người bị thương 15/10/2025 16:33

(PLO)- Năm ô tô tông liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk khiến một người bị thương.

Chiều 15-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay đơn vị đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa năm ô tô trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Tân An.

Tai nạn liên hoàn giữa năm ô tô. Ảnh: N.H

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Tân An, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô, gây ùn tắc giao thông cục bộ. Phần lớn các ô tô liên quan đều bị hư hỏng.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Hoàng Thế Dũng (46 tuổi), trình bày thời điểm trên ông điều khiển xe tải 29H-88... lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk.

Khi đến đoạn qua phường Tân An, ông Dũng thấy có ô tô con 47A-63... dừng phía trước nên giảm tốc độ, đạp thắng.

Tuy nhiên, do xe tải bị trượt do chở nặng, dẫn đến va chạm với ô tô phía trước, gây ra chuỗi va chạm liên hoàn.