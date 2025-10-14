Đang dừng chờ đèn đỏ thì bị ô tô lao lên gây tai nạn liên hoàn 14/10/2025 18:01

(PLO)- Đang chờ tín hiệu đèn giao thông trên quốc lộ 19 thì bị ô tô con lao lên tông vào 3 phương tiện.

Ngày 14-10, UBND xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến ba người bị thương.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, ô tô con 81A- 25387 do ông Nguyễn Ng (69 tuổi, ngụ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển trên quốc lộ 19 theo hướng xã Mang Yang đi phường Pleiku thì xảy ra tai nạn liên hoàn.

Thời điểm trên, khi nhiều phương tiện giao thông đang chờ tín hiệu đèn giao thông thì ô tô do ông Ng điều khiển tông từ phía sau, trúng hai xe máy và một ô tô đang dừng chờ tín hiệu giao thông ở hướng ngược lại.

Hậu quả, khiến ba người bị thương phải đưa đi cấp cứu, các phương tiện bị hư hỏng.