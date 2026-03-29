6 mẹo sử dụng ô tô hữu ích mà ngay cả tài xế lâu năm cũng có thể chưa biết 29/03/2026 07:54

(PLO)- Chỉ với vài thói quen đơn giản khi sử dụng ô tô, bạn có thể lái xe an toàn hơn, tiết kiệm chi phí và giữ xe bền bỉ theo thời gian, ngay cả khi đã nhiều năm cầm lái.

Podcast:

Việc lái xe lâu năm không đồng nghĩa với việc bạn đã nắm rõ mọi "bí quyết" để sử dụng ô tô một cách tối ưu. Trên thực tế, có nhiều mẹo nhỏ nhưng hiệu quả lại thường bị bỏ qua, trong khi chúng có thể giúp nâng cao độ an toàn, tiết kiệm chi phí và cải thiện trải nghiệm lái xe đáng kể. Dưới đây là những mẹo hữu ích mà bất kỳ tài xế nào cũng nên biết.

Điều chỉnh gương chiếu hậu để giảm điểm mù

Nhiều tài xế vẫn giữ thói quen chỉnh gương sao cho nhìn thấy một phần thân xe. Tuy nhiên, cách này vô tình làm tăng điểm mù. Thay vào đó, hãy điều chỉnh gương sang hai bên rộng hơn, sao cho chỉ còn thấy rất ít hoặc không thấy thân xe. Điều này giúp mở rộng góc quan sát và hạn chế nguy cơ va chạm khi chuyển làn.

Chỉnh gương đúng cách giúp mở rộng tầm nhìn, giảm điểm mù và tăng độ an toàn khi chuyển làn. Ảnh: wikiHow

Sử dụng điều hòa đúng cách để tiết kiệm nhiên liệu

Bật điều hòa ngay khi vừa lên xe dưới trời nắng gắt sẽ khiến hệ thống phải hoạt động quá tải. Tốt hơn hết, bạn nên mở cửa vài phút để giảm nhiệt trong cabin trước khi bật điều hòa. Ngoài ra, duy trì nhiệt độ ổn định thay vì thay đổi liên tục cũng giúp tiết kiệm nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ hệ thống.

Không để bình nhiên liệu quá cạn

Nhiều người có thói quen chạy xe đến khi gần hết xăng mới tiếp nhiên liệu. Điều này có thể khiến cặn bẩn dưới đáy bình bị hút vào hệ thống, làm ảnh hưởng đến bơm nhiên liệu và kim phun. Giữ mức nhiên liệu trên 1/4 bình là cách đơn giản để bảo vệ động cơ.

Tận dụng phanh động cơ khi xuống dốc

Thay vì rà phanh liên tục khi đổ đèo, bạn nên sử dụng số thấp để tận dụng lực hãm của động cơ. Điều này giúp giảm tải cho hệ thống phanh, hạn chế tình trạng quá nhiệt và tăng độ an toàn khi di chuyển trên địa hình dốc.

Ghi nhớ vị trí các nút chức năng quan trọng

Trong những tình huống khẩn cấp, việc mất thời gian tìm nút cảnh báo nguy hiểm, đèn sương mù hay cần gạt nước có thể gây ra rủi ro. Vì vậy, hãy làm quen và ghi nhớ vị trí các nút chức năng trên xe để thao tác nhanh chóng khi cần thiết.

Kiểm tra áp suất lốp định kỳ

Áp suất lốp ảnh hưởng trực tiếp đến độ bám đường, mức tiêu hao nhiên liệu và tuổi thọ lốp. Lốp non hơi làm tăng lực cản, trong khi lốp quá căng lại giảm độ bám. Việc kiểm tra và duy trì áp suất đúng tiêu chuẩn không chỉ giúp xe vận hành ổn định mà còn đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến đi.

Những mẹo nhỏ trong quá trình sử dụng ô tô đôi khi lại tạo ra sự khác biệt lớn về hiệu quả và độ an toàn. Dù là tài xế mới hay đã có nhiều năm kinh nghiệm, việc cập nhật và áp dụng những kinh nghiệm hữu ích này sẽ giúp bạn lái xe tự tin hơn, đồng thời bảo vệ tốt chiếc xe của mình trong suốt quá trình sử dụng.