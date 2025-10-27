6 nguyên tắc ăn uống khắc phục sức khỏe đường ruột sau tiệc tùng 27/10/2025 16:51

(PLO)- Sau những ngày tiệc tùng, đường ruột thường chịu gánh nặng bởi thực phẩm giàu năng lượng và giờ giấc thất thường, dẫn đến các vấn đề như đầy hơi, ợ chua.

Việc phục hồi sức khỏe đường ruột không đòi hỏi thanh lọc khắc nghiệt, mà chỉ cần tuân thủ 6 nguyên tắc ăn uống và điều chỉnh lối sống khoa học.

Đây là những giải pháp đã được chuyên gia chứng minh, giúp cân bằng lại hệ tiêu hóa và tăng cường năng lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm cho cơ thể.

Bổ sung thực phẩm giàu lợi khuẩn (Probiotics). Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Mùa lễ hội mang đến niềm vui nhưng cũng khiến hệ tiêu hóa mất cân bằng do thực phẩm giàu năng lượng và giờ giấc thất thường. Các vấn đề thường gặp sau lễ hội bao gồm đầy hơi, ợ chua và rối loạn nhu động ruột. Để phục hồi, người tiêu dùng không cần áp dụng các biện pháp thanh lọc quá mức, mà chỉ cần điều chỉnh hợp lý chế độ ăn, bổ sung nước và tuân thủ thói quen sinh hoạt.

Dưới đây là 6 nguyên tắc điều chỉnh chế độ ăn uống nhanh chóng để phục hồi sức khỏe đường ruột.

Bắt đầu ngày mới với thức uống giải độc nhẹ nhàng

Bắt đầu buổi sáng bằng nước ấm pha chanh, gừng. Những thành phần đơn giản này kích thích tiêu hóa, đào thải độc tố tích tụ và hỗ trợ chức năng gan. Thức uống tự làm này cấp nước và làm dịu dạ dày một cách tự nhiên. Uống khi bụng đói giúp đánh thức đường ruột nhẹ nhàng, hỗ trợ xử lý bữa ăn trong ngày hiệu quả hơn.

Bổ sung thực phẩm giàu lợi khuẩn (Probiotics)

Theo nghiên cứu năm 2022, men vi sinh là yếu tố then chốt để khôi phục sự cân bằng của vi khuẩn có lợi trong đường ruột sau những bữa ăn thịnh soạn, nhiều đường. Người tiêu dùng nên bổ sung sữa đông, sữa bơ, gạo lên men hoặc dưa chua tự làm vào chế độ ăn. Những thực phẩm này thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh, giảm đầy hơi và tăng cường miễn dịch, đồng thời cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng.

Giảm dần lượng đường và Caffeine

Khi tiêu thụ quá nhiều trà, cà phê và đồ ngọt trong các bữa tiệc lễ hội có thể gây kích ứng đường tiêu hóa và tình trạng axit. Việc giảm đường và caffeine sẽ dần dần ngăn ngừa cơn thèm ăn cấp tính, giúp ổn định đường ruột. Người tiêu dùng có thể thay thế bằng các loại trà thảo mộc như thì là, hoa cúc hoặc trà gừng, vốn có tác dụng làm dịu tiêu hóa và giữ nước. Tránh ăn tráng miệng sau bữa ăn trong vài ngày và ưu tiên trái cây theo mùa để thỏa mãn cơn thèm ngọt, tạo điều kiện cho đường ruột phục hồi.

Ưu tiên các bữa ăn nhẹ, giàu chất xơ

Sau những bữa tiệc thịnh soạn, cần cho hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi bằng cách tập trung vào các món ăn nhẹ nhàng hơn. Các bữa ăn với rau củ, đậu lăng, súp sẽ dễ tiêu hóa và ngăn ngừa đầy hơi. Đặc biệt, việc bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch, giá đỗ một cách điều độ để điều hòa nhu động ruột. Chất xơ cũng giúp no lâu, hạn chế việc ăn vặt không cần thiết.

Duy trì thời gian ăn uống nhất quán

Ăn uống thất thường trong dịp tiệc tùng làm rối loạn tiêu hóa và nhịp điệu trao đổi chất. Hãy cố gắng ăn uống điều độ và kết thúc bữa tối ít nhất 2-3 tiếng trước khi đi ngủ. Ăn uống đúng giờ giúp cơ thể xử lý thức ăn hiệu quả và giảm đầy hơi sau bữa ăn, đồng thời ổn định lượng đường trong máu và hỗ trợ nhịp sinh học tự nhiên của đường ruột.

Tăng cường vận động hàng ngày

Hoạt động thể chất giúp hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột, ngay cả sau những bữa tiệc lớn. Đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn, tập yoga giãn cơ đơn giản, hoặc các bài tập nhẹ nhàng tại nhà có thể ngăn ngừa tình trạng uể oải và giảm đầy hơi. Vận động hàng ngày cũng cải thiện quá trình trao đổi chất và duy trì mức năng lượng ổn định, giúp hệ tiêu hóa phục hồi nhanh hơn.