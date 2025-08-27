70% khách hàng bị ảnh hưởng bão số 5 đã được cấp điện trở lại 27/08/2025 19:00

(PLO)- Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến sáng ngày 27-8, các đơn vị điện lực đã khôi phục cung cấp điện được 1,6 triệu/2,3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bão số 5 (tỉ lệ 70%).

Chiều 27-8, EVN đã cung cấp thông tin về ảnh hưởng của cơn bão số 5 (KAJIKI) đến tình hình vận hành và cung cấp điện được cập nhật vào thời điểm sáng ngày 27-8.

Theo đó, các nhà máy thủy điện thuộc EVN (trong đó bao gồm các Tổng Công ty Phát điện) ở khu vực bị ảnh hưởng bão số 5 vẫn duy trì đảm bảo an toàn công trình, tại thời điểm 7h00 ngày 27-8 có 14 hồ thủy điện của EVN thực hiện xả điều tiết theo quy trình vận hành hồ chứa Bản Chát, Huội Quảng, Lai Châu, Trung Sơn, Bản Vẽ, Quảng Trị, Sông Bung 2, Sông Ba Hạ, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Ialy, Buôn Kuốp.

Bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề cho lưới điện miền Trung.

Về lưới điện, bão gây ra 3 sự cố trên đường dây truyền tải điện 500 kV và 4 sự cố trên đường dây 220 kV thuộc khu vực các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngoài ra còn có 14 sự cố trên đường dây 110 kV tại các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão. Đến chiều tối 26-8, ngành điện đã cơ bản khắc phục xong các sự cố trên các đường dây 500 kV, 220kV, 110 kV và khôi phục vận hành trở lại.

Về cung cấp điện sinh hoạt, nhiều khách hàng sử dụng điện bị gián đoạn cung cấp điện, tập trung chính ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Với sự khẩn trương và nỗ lực cao, hơn 500 công nhân, kỹ sư cùng phương tiện, vật tư thiết bị đã tập trung khắc phục hậu quả do bão. Tính đến 7 giờ sáng ngày 27-8, tức là trong vòng 1 ngày sau bão, các đơn vị điện lực đã khôi phục cung cấp điện được 1,6 triệu khách hàng trên tổng số 2,3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bão (tỉ lệ khoảng 70%).

Các đơn vị đặt ra mục tiêu khôi phục cung cấp điện cho toàn bộ các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bão trước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.