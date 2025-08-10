70 tài khoản facebook bị lừa hơn 10 tỉ đồng 10/08/2025 12:00

(PLO)- Một nhóm người đã xâm nhập vào các tài khoản facebook để thực hiện nhắn tin lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Ngày 10-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Nhật Quang (26 tuổi), Võ Nguyễn Hoàng Thông (27 tuổi), Võ Văn Tường (27 tuổi), Võ Hoàng Việt Hưng (34 tuổi) và Võ Văn Quang (22 tuổi) cùng trú tại tỉnh Quảng Trị để điều tra về các hành vi xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này đã thực hiện chiếm quyền truy cập vào 70 tài khoản facebook để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) phát hiện nhóm người do Quang cầm đầu có dấu hiệu nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng này.

Nhóm Quang đã giả mạo tài khoản facebook bán trái cây uy tín tại Hàn Quốc để kết bạn, nhắn tin với người mua nhằm lấy số điện thoại.

Hai trong số năm người bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CA.

Sau đó, dùng số này đăng ký WhatsApp, lừa nạn nhân cung cấp mã OTP để chiếm quyền tài khoản facebook qua chức năng quên mật khẩu.

Khi kiểm soát được tài khoản, nhóm giả danh chủ tài khoản nhắn tin lừa đảo người thân, chiếm đoạt tiền với nhiều phương thức tinh vi.

Với thủ đoạn này, từ tháng 12-2024 đến khi bị bắt, nhóm này đã thực hiện việc xâm nhập trái phép trên 70 thông tin tài khoản facebook, số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính ban đầu trên 10 tỉ đồng.

Tang vật công an thu giữ được. Ảnh: CA.