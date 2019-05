25 năm theo dấu kẻ cướp vượt ngục

Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt được Lý Quả, phạm nhân vượt ngục cách đây 25 năm về quy án. Theo một trinh sát, khi bị bắt giữ, Lý Quả không rõ vì sao công an lại tìm ra mình.



Cưa song sắt vượt ngục

Theo hồ sơ của công an, Lý Quả sinh năm 1962 ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Từ năm 1977 đến năm 1980, người này gây ra nhiều vụ án trộm cắp, cướp tài sản.

Sau khi bị bắt, đưa đi cải tạo chín năm tại Trại giam Kim Sơn (Bình Định), Quả quen và kết thân với một phạm nhân đang cải tạo là Nguyễn Ngọc Anh. Mãn hạn tù cùng lúc, hai người này đứng ra lập băng cướp hàng chục người do Ngọc Anh cầm đầu, gây ra hàng loạt vụ cướp táo bạo trên địa bàn tỉnh Bình Định và Phú Yên, gieo rắc sự sợ hãi cho người dân.

Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 10-1989, băng cướp của Ngọc Anh và Lý Quả gây ra 23 vụ án, lấy đi nhiều tài sản và tiền bạc giá trị. Nạn nhân mà băng này nhắm đến là các ô tô chở hàng hóa.

Theo đó, lợi dụng đêm tối, băng này chia thành từng tốp đi trên tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 19, đặc biệt là các đoạn đèo dốc, thưa dân cư, khi phát hiện tài xế đậu ô tô bên đường vắng là ra tay gây án, sẵn sàng dùng hung khí tấn công nếu tài xế chống trả.

Khoảng 2 giờ một ngày đầu tháng 9-1989, nhóm cướp bốn người trong đó có Lý Quả đi đến dốc Trung An thuộc địa phận tỉnh Phú Yên thì phát hiện một ô tô đậu bên lề đường do tài xế Nguyễn Văn Hữu điều khiển. Sau khi đập vỡ kính, mở cabin xe, cả nhóm cướp túi xách bên trong có chứa 1,3 triệu đồng. Bị anh Hữu phản ứng, Lý Quả dùng gậy sắt đánh vào vùng mặt và đầu khiến nạn nhân bị thương nặng.

Cũng trong đêm đó, cả bọn thực hiện trót lọt một vụ cướp, lấy đi số tiền 1 triệu đồng của Xí nghiệp chăn nuôi Trà Bá của thị xã Pleiku, Gia Lai lúc bấy giờ.

Trước hành vi ngông cuồng của băng cướp, Công an tỉnh Bình Định đã lập chuyên án đấu tranh, trấn áp. Đến cuối năm 1989, băng cướp bị triệt phá. Lý Quả chịu bản án 20 năm tại Trại giam Gia Trung (huyện Mang Yang, Gia Lai).

Ngày 25-9-1994, khi đã thi hành án được hơn bốn năm, Lý Quả cùng một tù nhân khác lợi dụng đêm tối, mưa to gió lớn, cưa song sắt nhà giam bỏ trốn. Trong một thời gian dài, Trại giam Gia Trung đã tích cực phối hợp với các lực lượng, ban ngành chức năng liên quan truy bắt phạm nhân nhưng không có kết quả do những khó khăn, hạn chế nhất định về phương tiện, lực lượng… và tung tích về Lý Quả dần bặt tăm. Tuy nhiên, hồ sơ về tù nhân vượt ngục vẫn được lưu giữ cẩn thận.



Lý Quả 25 năm trước và hiện tại. Ảnh: Q. LOAN

Bị bắt trong vỏ bọc ngư dân lương thiện

Tháng 11-2018, thực hiện lệnh của lãnh đạo Bộ Công an về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, công an đã xây dựng kế hoạch, tiếp tục tổ chức xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã. Với sự hỗ trợ của công an các đơn vị địa phương và qua công tác nghiệp vụ, danh tính về Lý Quả dần lộ diện.

Ngày 9-4-2019, tổ công tác công an có mặt tại xã An Sơn (huyện Kiên Hải, Kiên Giang). Qua nguồn tin cung cấp, người có tên Lý Hùng (biệt danh Hùng Sida) mang nhiều đặc điểm giống với Lý Quả, đã có vợ, hai con, hiện cư trú tại ấp Bãi Ngự. Người này có mối quan hệ hòa đồng với người dân địa phương và được nhận xét là lương thiện. Một điểm đáng chú ý, mặc dù sinh sống lâu năm tại đây nhưng Lý Hùng không đăng ký cư trú và không có chứng minh nhân dân khiến tổ công tác củng cố thêm niềm tin rằng khả năng Lý Hùng chính là Lý Quả.

Tuy nhiên, việc truy bắt, lật mặt kẻ phạm tội gặp nhiều khó khăn vì vị trí địa lý đặc thù như huyện đảo Kiên Hải có nhiều quần đảo liền kề, ngư dân vùng này thường đánh bắt xa bờ, mỗi chuyến đi kéo dài hàng tháng trời. Do đó nếu phát hiện bị lộ, rất có thể Lý Hùng sẽ bỏ trốn bằng đường biển. Mặt khác, nếu bắt trực tiếp tại nhà riêng, rất có thể lực lượng chức năng vấp phải sự phản kháng của người thân đối tượng.

Sau khi dự liệu tình huống có thể xảy ra, tổ công tác đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ là tìm cách đưa Lý Hùng về UBND xã An Sơn làm việc.

“Vừa ngồi vào ghế trong trụ sở xã, Lý Hùng giật nảy mình khi một trinh sát nghiêm giọng: “Lý Quả, mời anh ngồi xuống”. Nghe câu này, chân Lý Hùng chùn xuống, mắt mở to, tính quay đầu bỏ chạy thì phía sau hai người đã áp sát. Lý Hùng luôn miệng: “Các anh nhầm rồi, tôi là… Lý Hùng”” - một chiến sĩ kể.

Sau một hồi đấu tranh, Lý Hùng đã thừa nhận bản thân chính là Lý Quả, từng vượt ngục từ năm 1994. Lúc công an áp giải Lý Quả đi, người dân vùng biển xã An Sơn hết sức bất ngờ về người đàn ông ngoài 50 tuổi vốn được tiếng hiền lành này...