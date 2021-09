Người dân chung cư Topaz Home trên đường Phan Văn Hớn (quận 12, TP.HCM) bày tỏ bức xúc vì bị cắt nước trong mùa dịch. Đỉnh điểm của sự việc là hôm 23-9, cư dân đã xảy ra xô xát với một số người được cho là có trách nhiệm trong việc quản lý ở chung cư này.

Anh NTN (40 tuổi, cư dân chung cư Topaz Home) cho hay xô xát đã xảy ra giữa gia đình anh và nhóm người trên.



Hình ảnh anh NTN bị những người đè xuống đất. Ảnh chụp từ clip

Theo đoạn clip anh N cung cấp, sự việc xảy ra vào chiều ngày 23-9, nhóm người có cả đàn ông, phụ nữ giằng co ở hành lang, sau đó thì xô đẩy nhau vào một căn hộ dưới sự chứng kiến của một số người khác.

Anh N cho biết, người bị xô đẩy đè xuống là mình, những người còn lại có người có trách nhiệm quản lý ở chung cư. “Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn các hộ dân ở đây bị cắt nước nên bức xúc. Tôi cũng nóng tính và do kìm nén lâu nay nên mới như vậy” – anh N nói.

Sau khi sự việc xảy ra, phía cư dân chung cư đã trình báo công an. Rất đông người dân đã tụ tập ở sảnh nhà A4, đối chất với ban quản lý chung cư. Ngay trong chiều cùng ngày, công an cùng lãnh đạo UBND phường Tân Thới Nhất đã có mặt tìm hiểu và xử lý.



Ngay trong chiều ngày 23-9, công an phường đã tới chung cư để giải quyết sự việc. Ảnh NT

Anh LCT cư dân ở đây, cho biết sự việc xô xát xảy ra là do phía ban quản lý đã nhiều lần cắt nước của người dân trong mùa dịch. Anh N chứng kiến, bất bình mới xảy ra xô xát.

Chị HN, cư dân chung cư cho biết gia đình có hai con nhỏ, chồng đi công tác xa, bản thân đã đóng đủ các phí, chỉ thiếu phí quản lý thì bị cắt nước liên tục mấy ngày.

“Tình hình dịch bệnh như thế này, cư dân đang gặp nhiều khó khăn, rất cần sự giúp đỡ, thế mà họ lại cắt nước của dân” – chị N phản ánh.

Chị NTKP (43 tuổi, cư dân chung cư) cho biết mình là F0 vừa tự chữa trị tại nhà thời gian vừa qua nhưng cũng bị ban quản lý chung cư cắt nước.

“Tôi là F0 mà bị cắt nước như vậy thì thử hỏi có ai chịu được không, tôi làm sao xoay xở” – chị P bức xúc cho biết thêm gia đình còn có hai con nhỏ, việc cắt nước xảy ra nhiều lần, không phải một lần.

Do quá khó khăn, hôm 21-9, chị P có phản ánh lên công an khu vực. Khi công an làm việc thì phía ban quản lý cam kết sẽ không cắt nước. Tuy nhiên, đến ngày 22, chị P vẫn bị cắt nước.

“Chúng tôi cũng đã gửi đơn lên chính quyền địa phương phản ánh thực tế, đồng thời yêu cầu thay đổi ban quản lý để hỗ trợ cư dân trong mùa dịch được tốt hơn. Tuy nhiên, đến nay chưa có thay đổi gì” – chị P thông tin.

Trong ngày 24-9, PV đã cố gắng liên hệ với ban quản lý chung cư này nhưng chưa nhận được phản hồi.

Một số cư dân cho biết chung cư này hiện nay chưa bầu được Ban quản trị.

Trao đổi với chúng tôi ngày 25-9, ông Lưu Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thới Nhất, quận 12 cho biết hiện đã hướng dẫn cho người dân viết đơn gửi lên Công an phường để xử lý.

“Với chuyện cắt nước thì UBND phường đã làm việc với ban quản lý yêu cầu không được cắt nước dù tiền chưa đóng vì đang giãn cách và đã thực hiện rồi. Còn việc gây thương tích thì đề nghị người dân trình báo theo quy định chứ không nói miệng được", ông Đạt nói.

Với việc tổ chức hội nghị cư dân, ông Đạt cho hay hiện tại phải chờ hết giãn cách mới có thể hướng dẫn người dân được.