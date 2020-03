Cứu tài xế xe bồn chở acid bị lật ngửa dưới ao

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 19-3, xe bồn 60C-461.56 do tài xế Đoàn Ngọc Sum (ngụ Thái Bình) điều khiển, lưu thông từ hướng cao tốc TP.HCM - Trung Lương xuống đường dẫn ra QL62 (đoạn qua xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, Long An).



Hiện trường vụ việc. Ảnh: NP

Khi xe vừa qua khỏi trạm thu phí, tài xế điều khiển xe rẽ phải đi TP Tân An thì bị mất lái, xe lao thẳng xuống ao nước ven đường rồi lật ngửa.

Vụ tai nạn khiến tài xế kẹt trong cabin, người dân gần đó phát hiện chạy đến hỗ trợ cạy cửa xe để tài xế thoát ra ngoài. Vụ tai nạn làm hơn 7,5 tấn nước acid trong bồn chảy tràn xuống ao nước, bốc mùi nồng nặc.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã điều hai xe cẩu đến để cẩu xe bồn lên khỏi ao nước.

Ngoài ra, lực lượng CSGT Công an TP Tân An cũng được tăng cường để điều tiết giao thông ra vào đường dẫn cao tốc và QL62.



Cẩu phương tiện lên bờ.

Lực lượng Cảnh sát môi trường và ngành chức năng có mặt tại hiện trường để khoanh vùng không cho acid lan rộng. Đồng thời, lấy mẫu nước ở ao đưa đi kiểm nghiệm, đánh giá mức độ ô nhiễm.

Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo xung quanh khu vực ao, hồ bị ảnh hưởng của hóa chất để người dân chủ động phòng tránh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.