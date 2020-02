Vì sao công an mất tới 15 ngày để bắt Tuấn "khỉ"?

Cảnh sát phong tỏa đường để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Ảnh: NT

Tại sao nhiều vụ trọng án dù chưa nhận diện được đối tượng nhưng Công an TP.HCM cũng chỉ mất 1, 2 ngày, chưa tới một tuần đã truy bắt, phá án thành công, song vụ Tuấn "khỉ" lại mất gần nửa tháng trời? Trong khi đó ngay khi xảy ra, lực lượng đã có gần như đầy đủ thông tin, hình ảnh về người này. Từng có 500 cảnh sát bao vây cùng chó nghiệp vụ, trang bị khí tài hiện đại được huy động nhưng rồi lại công cốc, Tuấn "khỉ" như bốc hơi giữa vòng vây…

15 ngày ròng rã truy xét là cả một câu chuyện dài, chẳng giấy bút nào có thể kể hết, có những thời điểm án tưởng chừng rơi vào bế tắc.

Bí ẩn tiếng súng nổ trong rừng thẳm

Chiều 29-1, người dân TP.HCM rúng động bởi vụ án mạng tại điểm đánh bạc ở vườn nhãn thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Mâu thuẫn trên sới bạc khiến Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ") nổ súng bắn chết bốn người, bị thương một người.

Lực lượng chủ công của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, lực lượng an ninh, kỹ thuật, đội đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động…nhanh chóng vào cuộc.

Hiện trường vắng vẻ, khi phát hiện ra thì mọi việc đã quá trễ: Bốn thi thể nằm la liệt trên nền đất lạnh, tiếng khóc của người nhà những nạn nhân vẫn là nỗi ám ảnh.

Hàng loạt trinh sát giỏi được tung ra rà tìm từng camera khắp khu vực, nhặt nhạnh từng hình ảnh, manh mối nhỏ nhất. “Nhưng hình ảnh chắp nối, chất lượng kém, nơi có nơi không… Gần bảy ngày trời, lực lượng chức năng như mò kim dưới đáy biển” - một nguồn tin cho hay.



Hiện trường vụ nổ súng sới bạc ở Củ Chi. Ảnh: MXH

Công an nghi ngờ bị can này ẩn náu trong khu vực rừng tràm huyện Củ Chi - cách hiện trường xả súng hơn 10 km. Ngay lập tức, một lực lượng gồm hơn 500 cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM phối hợp với Bộ đội biên phòng cùng các lực lượng địa phương khác bao vây nhiều lớp, truy tìm, quần khắp khu vực này. Những ngả đường, lối thoát được phong tỏa, chốt chặn. Bộ Công an cho phép nổ súng trong trường hợp khẩn cấp.

Bên cạnh những trinh sát giỏi, lực lượng còn huy động nhiều phương tiện khí tài hiện đại như flycam tầm nhiệt, xe bọc thép, chó nghiệp vụ… để truy tìm Tuấn.

Một chi tiết đáng chú ý từ người dân cho hay: Họ nghe thấy hai tiếng súng nổ liên tiếp ở khu đất thuộc xã Trung An (Củ Chi). Đó là tiếng súng hay tiếng pháo? Nếu là pháo thì phải có xác pháo, còn nếu là tiếng súng thì phải có xe máy, vỏ đạn… để lại. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, tại vị trí đó không hề phát hiện ra xác pháo hay đầu đạn… 500 quân lần lượt rút lui, Tuấn "khỉ" như bốc hơi giữa vòng vây trùng trùng lớp lớp.

Rất nhiều giả thuyết được đặt ra lúc này: Có người nhận định Tuấn "khỉ" nổ súng nhằm đánh hướng, rồi bơi qua sông trốn, cũng không loại trừ tình huống: Tuấn không còn ở khu vực trên mà đã di chuyển sang địa bàn tỉnh Long An hướng về biên giới. Thậm chí có tình huống đặt ra: Tuấn đã trốn sang Campuchia…

Cuộc tập kích 50 phút và giây phút sinh tử

Vụ thảm sát Bình Tân, Công an TP.HCM chỉ mất một ngày để tìm ra hung thủ. Mới đây nhất là vụ đốt nhà khiến năm người thương vong tại quận 9, hiện trường gần như bị phá hủy công an cũng chỉ mất một ngày. Nhưng vụ Tuấn "khỉ" hơn 10 ngày trời, chỉ là im lặng. Dư luận bắt đầu có những bình luận trái chiều.

Giữa tâm bão dư luận, sau những thông tin ban đầu Công an TP.HCM cũng không có bất cứ phát ngôn nào về vụ việc này. Vụ thảm sát những tưởng đã rơi vào bế tắc thì đêm 13-2, rạng sáng 14-2, người dân thành phố bất ngờ hay tin Tuấn "khỉ" đã bị tiêu diệt tại Củ Chi.



Công tác khám nghiệm, tìm tang vật được tiến hành nghiêm ngặt, tỉ mỉ. Ảnh: HT

Tại sao hắn có mặt tại Củ Chi? Làm sao công an tìm được người này khi mọi dấu vết dường như đã bị xóa nhòa? Công an tìm được người này bằng cách nào?...

Trong gần 15 ngày im lặng đó, hàng trăm trinh sát giỏi của Công an TP.HCM được tung ra về khắp các tỉnh Long An, Tây Ninh, An Giang… phối hợp cùng địa phương truy tìm, mời những người liên quan lên làm việc. Trinh sát ngày đêm lên đường thậm chí có người gần nửa tháng trời rong ruổi để nhanh chóng có lời giải cho người dân, thân nhân những người thiệt mạng.

Ngày 10-2, từ một nguồn tin bí mật và bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM xác định khoanh vùng vị trí Tuấn "khỉ". 5 giờ chiều 13-2, lực lượng chức năng có vị trí chính xác, Tuấn đang ẩn nấp tại một ngôi biệt thự vắng chủ, xung quanh là đất trống nhưng có không ít người dân thường xuyên qua lại nơi đây.

Bắt ngay hay đợi thời cơ? Nếu bắt ngay, khả năng gây thương vong cho những người dân vô tội rất lớn. Nhưng nếu đã xác định được vị trí mà không làm ngay, biết đâu Tuấn "khỉ" lại bốc hơi lần nữa. Nhiều tình huống được đặt ra lúc này.



Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Ba yêu cầu được đặt ra lúc này: Đảm bảo an toàn cho người dân, đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt, không để Tuấn tẩu thoát. Một bộ phận hóa trang tiếp cận ngôi nhà, án binh theo dõi đợi thời cơ. Bộ phận khác bí mật di dời người dân… Tối 13-2, nhận định thời cơ đã tới, lực lượng đặc nhiệm thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động mặc áo chống đạn phối hợp cùng các lực lượng khác với trang bị vũ khí hiện đại tiếp cận ngôi nhà trên đồng thời, kêu gọi Tuấn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Biết đã bại lộ Tuấn "khỉ" liên tục chống trả đến cùng tìm cách tẩu thoát. Tuấn bắn ba phát trong đó một phát đạn lép, hai phát nổ. Nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, lực lượng công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng.

Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt, vụ án cơ bản khép lại nhưng còn rất nhiều câu chuyện, câu hỏi phía sau: Tuấn bị hen suyễn, ai tiếp thuốc, đồ ăn cho Tuấn trong suốt gần 15 ngày ấy. Để phục vụ công tác điều tra, hiện tại Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, tạm giữ hơn chục người để điều tra. Hôm nay, người dân Củ Chi nói riêng và dân TP.HCM nói chung đã có thể yên tâm hơn khi ra đường, không còn nơm nớp lo âu bị nã súng.

“Nhưng dù sao cũng một phận người, giá như Tuấn "khỉ" ra đầu thú thì dù có tử hình cũng không phải trả giá đau thương đến thế… Người chết là hết nhưng người ở lại thì đau thương một đời” - một người dân Củ Chi chia sẻ.