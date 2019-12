Người giúp việc cầm 2 chân dốc ngược bé 13 tháng tuổi

Ngày 6-12, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang xác minh, trích xuất camera gia đình, điều tra làm rõ vụ việc bà Nguyễn Thị Doan (47 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) làm giúp việc, bạo hành trẻ 13 tháng tuổi.



Bà Doan cầm hai chân dốc ngược người bé 13 tháng tuổi lên.

Theo vợ chồng anh H.A.T và chị Ph.Th.H (27 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An), vợ chồng anh thuê bà Doan làm giúp việc cho gia đình từ ngày 6-11 thông qua một công ty môi giới với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng.

Đêm 4-12, vợ chồng anh T. đi ra ngoài ăn tối với một số người bạn. Đứa con 13 tháng tuổi vợ chồng anh T. để trong phòng ngủ cho bà Doan trông.

Khoảng một giờ sau, vợ anh T. trở về nhà thì thấy con đang khóc, bà Doan giải thích là do thay đổi thời tiết lạnh nên cháu bị mệt.

Sáng hôm sau, anh T. đi làm và ngồi mở camera trong phòng ngủ xem lại thì thấy cảnh bà Doan quát nạt, yêu cầu bé “ngủ đi”, khi cháu bé vẫn còn khóc thì bà nhúi người vào chăn rồi còn cầm chân cháu bé dốc ngược lên, rồi lại ném xuống giường…

Video clip quay sự việc.

Anh T. về nhà hỏi thì bà Doan từ chối cho rằng không bạo hành bé, đến khi anh T. mở lại camera thì bà Doan mới thừa nhận “bà sai rồi”.

Bà Doan nói “không dồi (vứt) cháu lên, chỉ cầm chân dốc ngược lên” rồi “bà xin lỗi”.

Vợ chồng anh T. đã cho bà Doan nghỉ việc và làm đơn trình báo lên cơ quan công an.