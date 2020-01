Chai nước có dị vật, Tân Hiệp Phát nghi do ngoại lực tác động

Cần nhờ bên thứ ba nếu không đồng ý nguyên nhân Theo luật sư Kiều Anh Vũ, Giám đốc Công ty Luật Kav Lawyers, trong trường hợp hai bên không thống nhất và có ý kiến khác nhau về chất lượng của sản phẩm cũng như nguyên nhân dẫn đến sản phẩm có vấn đề như đại lý phản ánh thì cần nhờ bên thứ ba xác định, tức cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; an toàn thực phẩm xem xét, kiểm tra, xử lý. “Cần phải kiểm tra để xác định hàng hóa có phải là “hàng hóa có khuyết tật”, có khả năng gây mất an toàn hay không. Theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng, nếu hàng hóa có khuyết tật thì nhà sản xuất phải kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp hàng hóa có khuyết tật trên thị trường. Thông báo công khai về hàng hóa có khuyết tật và thực hiện việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật đúng nội dung đã thông báo công khai và chịu các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi; chịu trách nhiệm bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra cho người tiêu dùng”, luật sư Kiều Anh Vũ cho biết. Bên cạnh đó Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa cũng quy định nhà sản xuất có trách nhiệm kịp thời ngừng sản xuất, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa gây mất an toàn hoặc sản phẩm, hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. “Do đó, khi có phản ánh về chất lượng sản phẩm thì nhà sản xuất cần xác định độ tin cậy của nội dung phản ánh, tự kiểm tra hoặc nhờ cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và từ đó có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật”, luật sư Vũ kết luận.