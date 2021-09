Theo Eat This, Not That, bạn có thể giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ và tăng cường sự tỉnh táo, trí nhớ và tâm trạng bằng cách đưa những thực phẩm tốt cho não vào chế độ ăn uống một cách có chiến lược, đặc biệt là khi bạn bước qua tuổi 50.

Dưới đây là những thực phẩm tốt nhất để ăn cho não của bạn:

Trứng

Theo The Nutrition Twins, trứng là một trong những nguồn cung cấp choline tốt nhất, rất quan trọng đối với sức khỏe não bộ ở mọi lứa tuổi.



Trứng giàu choline rất tốt cho sức khỏe não bộ. Ảnh: NHẬT LINH

Nghiên cứu cho thấy rằng, những người bổ sung nhiều choline sẽ hoạt động tốt hơn trong các bài kiểm tra trí nhớ và ít có những thay đổi về não liên quan đến chứng sa sút trí tuệ.

Quả óc chó

Trong số tất cả các loại hạt để bổ sung vào bữa ăn của bạn, The Nutrition Twins cho biết, quả óc chó đặc biệt hữu ích trong việc cải thiện trí nhớ và sự tập trung, cũng như tốc độ xử lý thông tin.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, quả óc chó cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng bao gồm polyphenol, tocopherols và axit béo không bão hòa đa giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Cá hồi

The Nutrition Twins cho biết: “Cá hồi là một nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt vời, một chất xây dựng quan trọng cho não bộ."

Axit béo omega-3 giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường tâm trạng, bảo vệ chống lại sự suy giảm nhận thức và có thể giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Ăn cá hồi có thể làm tăng chất xám trong não, nơi chứa nhiều tế bào thần kinh nhất giúp kiểm soát trí nhớ, cảm xúc và quyết định.

Nước ép lựu

Theo The Nutrition Twins, nước ép lựu rất giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ não bộ bằng cách loại bỏ các gốc tự do, được biết là gây hại cho cơ thể và não bộ.



Nước ép lựu có thể giúp cải thiện trí nhớ ở người lớn tuổi. Ảnh: NHẬT LINH

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước ép lựu giúp cải thiện trí nhớ ở người lớn tuổi mắc các chứng bệnh nhẹ về trí nhớ và cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

Cam

Cam là một trong những nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất, với một quả cam vừa cung cấp gần như toàn bộ nhu cầu của bạn trong ngày.

Nghiên cứu cho thấy rằng, nếu không có đủ vitamin C khả năng nhận thức bị suy giảm và sự hình thành mảng bám amyloid được tăng tốc, đây là dấu hiệu của não lão hóa và có liên quan đến bệnh Alzheimer. Vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ não chống lại tác hại của các gốc tự do, theo Eat This, Not That.