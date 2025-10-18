An táng rùa biển khổng lồ 'lụy' vào bờ Mũi Né 18/10/2025 18:18

(PLO)- Sau khi đưa rùa biển đã "lụy" vào vào bờ, người dân làng chài đã cùng nhau tắm rửa, phủ vải đỏ, thắp nhang và an táng rùa tại Nghĩa địa miễu Bà Vàng.

Chiều 17-10, ngư dân phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một con rùa biển lớn trôi lềnh bềnh trên mặt nước, có dấu hiệu kiệt sức và đã “lụy” (mất).

Theo đó, rùa già dài khoảng 1,5m, nặng hơn 100 kg, trên mai phủ dày vỏ hàu và vỏ sò, cho thấy đã sống rất lâu ngoài biển khơi. Sau khi đưa vào bờ, người dân làng chài đã cùng nhau tắm rửa, phủ vải đỏ, thắp nhang và an táng rùa tại Nghĩa địa miễu Bà Vàng – nơi từ lâu là chỗ yên nghỉ của những sinh vật biển được người dân tôn kính.

Rùa biển già dạt vào bãi Gánh, phường Mũi Né chiều 17-10. Ảnh: Bình An

Theo phong tục của ngư dân miền biển Bình Thuận, khi cá voi hoặc rùa lớn dạt vào bờ, người dân sẽ tổ chức chôn cất trang trọng, coi đó là cách tiễn “thần linh của biển cả” về với đại dương. Nghi lễ này không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với tự nhiên mà còn gửi gắm niềm cầu mong mưa thuận gió hòa, đánh bắt bình an.

Sự việc rùa biển “lụy” ở Mũi Né một lần nữa cho thấy mối gắn bó sâu sắc giữa cư dân vùng biển với đại dương, nơi họ sinh sống, làm nghề và gửi gắm niềm tin bao đời nay.