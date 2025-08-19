Áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ đất liền Quảng Ninh, mưa to nhiều nơi 19/08/2025 07:37

Lúc 6 giờ sáng nay, 19-8, áp thấp nhiệt đới đã nằm trên đất liền khu vực Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở trạm Quảng Hà có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, trạm Cửa Ông gió mạnh cấp 6.

Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Trong khoảng 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt -Trung.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ngoài ra, áp thấp nhiệt đới cũng gây mưa lớn diện rộng. Ngày và đêm nay, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.