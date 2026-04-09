Bà Nguyễn Hải Trâm được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án TAND Tối cao 09/04/2026 20:15

(PLO)- Bà Nguyễn Hải Trâm, Thẩm phán TAND Tối cao, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND Tối cao.

Chiều 9-4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Thẩm phán TAND Tối cao đối với tám cán bộ, gồm:

1. Bà Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TAND Tối cao;

2. Ông Nguyễn Văn Cường, Thẩm phán Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội;

3. Ông Lê Hưng Dũng, Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa;

4. Ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM.

5. Ông Đỗ Mạnh Tăng, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên;

6. Ông Nguyễn Hải Thanh, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội;

7. Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị;

8. Bà Đỗ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự TAND Tối cao.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cũng công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao Nguyễn Hải Trâm, giữ chức vụ Phó Chánh án TAND Tối cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao. Ảnh: NHÂN DÂN

Trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm chức danh Thẩm phán TAND Tối cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với mỗi đồng chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hệ thống TAND, nhất là các cán bộ được bổ nhiệm hôm nay kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong hoạt động xét xử. Mỗi Thẩm phán phải thực sự độc lập trong xét xử, chỉ tuân theo pháp luật; không để bất kỳ áp lực nào chi phối hoạt động xét xử; không để lợi ích cá nhân, quan hệ riêng tư làm ảnh hưởng đến sự công tâm, khách quan của phán quyết.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao chất lượng xét xử, coi đây là nhiệm vụ trung tâm, cốt lõi của hệ thống Tòa án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý mỗi bản án, quyết định phải bảo đảm đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý, có sức thuyết phục và có tác dụng giáo dục, định hướng xã hội; cần tiếp tục hạn chế tối đa các trường hợp án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; tuyệt đối không để xảy ra oan, sai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát huy vai trò của TAND Tối cao trong việc bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ và tham gia hoàn thiện thể chế. Các Thẩm phán TAND Tối cao không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, mà còn có trách nhiệm tổng kết thực tiễn, phát triển án lệ, góp phần định hướng áp dụng pháp luật trong toàn hệ thống và tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Phán quyết của TAND Tối cao phải thực sự có giá trị chuẩn mực, có tính dẫn dắt và định hướng thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Hải Trâm, Thẩm phán TAND Tối cao, giữ chức Phó Chánh án TAND Tối cao. Ảnh: NHÂN DÂN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án trong sạch, liêm chính, kỷ cương; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp; không vì bất kỳ lý do gì mà dung túng sai phạm…

Việc triển khai mô hình Tòa án 3 cấp phải bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Tòa án.

Nêu rõ mục tiêu đặt nhân dân ở vị trí trung tâm của hoạt động tư pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Tòa án phải thực sự gần dân, hiểu dân, lấy việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất của hoạt động tư pháp. Mỗi phán quyết của Tòa án phải góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải.

Bà Nguyễn Hải Trâm (ngoài cùng bên trái), Thẩm phán TAND Tối cao, Phó Chánh án TAND Tối cao cùng các cán bộ được bổ nhiệm tuyên thệ tại buổi lễ. Ảnh: NHÂN DÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định uy tín của Tòa án không chỉ được thể hiện qua số lượng vụ việc được giải quyết mà quan trọng hơn là ở việc công lý có được thực thi nghiêm minh, công bằng trong thực tiễn hay không. Công lý phải được thể hiện trong từng bản án đúng pháp luật, trong từng quyết định công tâm, khách quan, trong từng ứng xử chuẩn mực của người Thẩm phán. Đồng thời, phải góp phần bảo vệ cái đúng, bác bỏ cái sai, xử lý nghiêm minh cái xấu, cái ác.

“Niềm tin của nhân dân được vun đắp từ chính những phán quyết cụ thể, từ sự công tâm, khách quan và liêm chính trong hoạt động xét xử” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.