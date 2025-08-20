Bác sĩ lãnh 8 năm tù vì cấp khống 54 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 20/08/2025 20:15

(PLO)- Cơ quan tố tụng xác định hành vi phạm tội của các bị cáo làm ảnh hưởng đến tính minh bạch, nghiêm minh trong quản lý chế độ chính sách.

TAND tỉnh Tây Ninh vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Thế Hiển 8 năm tù và bị cáo Võ Văn Thừa 9 tháng tù nhưng được hưởng án treo, cùng về tội giả mạo công tác.

Theo cáo trạng, Hiển từng là bác sĩ công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (cũ), được phân công ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 7-2020 đến tháng 6-2022, Hiển đã cấp khống 54 giấy chứng nhận nghỉ việc cho 31 công nhân. Trong số này có 53 giấy do chính Hiển ký và một giấy khác do Hiển viết sẵn nội dung rồi nhờ bác sĩ Võ Văn Thừa ký.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Kết quả điều tra xác định những người được cấp giấy khống không hề đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ. Tuy nhiên, với các giấy chứng nhận giả mạo, họ vẫn được nghỉ việc hợp pháp, không bị trừ tiền chuyên cần và tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Qua hành vi trên, bị cáo Hiển đã thu lợi bất chính gần 6,4 triệu đồng. Dù số tiền này không lớn, nhưng cơ quan tố tụng xác định hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát cho quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội hơn 26 triệu đồng, làm ảnh hưởng đến tính minh bạch, nghiêm minh trong quản lý chế độ chính sách.