Bãi biển hoang sơ hút khách ở Quảng Trị và nỗi lo đuối nước 07/05/2026 16:26

(PLO)-Nhiều xã, phường ven biển của tỉnh Quảng Trị tăng cường cảnh báo, khuyến cáo người dân và du khách không tắm biển tại những bãi tắm hoang sơ, tự phát, ngoài phạm vi quản lý để đảm bảo an toàn khi mùa du lịch hè đang đến.

Bãi tắm hoang sơ hút khách nhưng tiềm ẩn nguy cơ

Quảng Trị sau sáp nhập có hơn 190 km bờ biển trải dài, với nhiều bãi biển còn hoang sơ, thu hút đông du khách đến khám phá, cắm trại và tắm biển.

Đường ven biển Nhật Lệ chật kín xe ô tô của du khách từ các tỉnh thành khác đến nghỉ dưỡng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cùng lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, địa phương đón hơn 733 ngàn lượt khách du lịch; nhiều khách sạn tại các điểm du lịch trọng điểm rơi vào tình trạng “cháy phòng”.

Tuy nhiên, đi kèm với lượng khách tăng cao là nhiều vụ đuối nước xảy ra, trong đó có những trường hợp tử vong khiến nhiều người lo ngại.

Theo ghi nhận, phần lớn các vụ việc xảy ra tại các bãi tắm tự phát, khu vực chưa được khai thác du lịch hoặc không có lực lượng cứu hộ thường trực.

Một du khách ở Hà Nội tử vong sau khi cứu con bị sóng cuốn ra xa. Ảnh: MT.

Điển hình, ngày 1-5 vừa qua, anh D.H.N (46 tuổi, trú phường Giảng Võ, TP Hà Nội) cùng hai con xuống tắm tại khu vực bờ biển thôn Thái Lai, xã Vĩnh Hoàng.

Trong lúc tắm biển, một người con bị sóng cuốn ra xa nên anh N lao xuống cứu. Cháu bé sau đó được đưa lên bờ an toàn, riêng anh N mất tích giữa biển. Lực lượng chức năng sau nhiều giờ tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân cách vị trí gặp nạn không xa.

Tăng cường giám sát, trực cứu hộ

Là địa phương có bãi tắm Cửa Việt thu hút đông du khách mỗi dịp hè, ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt, cho biết địa phương đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển.

“Ngoài tổ cứu hộ túc trực trên biển, chúng tôi còn phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an xã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách chỉ tắm tại những khu vực an toàn”, ông Thông nói.

Hình ảnh được người dân chia sẻ lên mạng xã hội về trải nghiệm ở bãi tắm hoang sơ ven biển tỉnh Quảng Trị. Ảnh: MXH.

Theo ông Thông, bờ biển địa phương trải dài, trong khi có nhiều bãi biển hoang sơ chưa được khai thác du lịch nên vẫn xuất hiện tình trạng du khách tự ý vào cắm trại, tắm biển, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra đuối nước. Vì vậy, địa phương đang tăng cường lực lượng bám biển để hướng dẫn và cảnh báo người dân.

Tại phường Đồng Hới, nơi có bãi biển Nhật Lệ nổi tiếng, ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới, cho biết lực lượng cứu hộ được duy trì thường xuyên nhiều năm qua nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Đặc biệt vào các dịp lễ, khi lượng người đổ về tắm biển tăng mạnh, đơn vị đều tăng cường thêm nhân viên cứu hộ túc trực từ sáng đến tối. Đồng thời, cắm cờ, biển cảnh báo tại các khu vực có dòng chảy nguy hiểm để du khách dễ nhận biết.

Công tác diễn tập cứu hộ đuối nước luôn được các địa phương chú trọng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông Hùng cho biết thêm địa phương còn xây dựng bản đồ các khu vực cấm tắm, vùng biển nguy hiểm và gửi đến các cơ sở lưu trú để du khách tiếp cận thông tin sớm hơn, hạn chế xảy ra các vụ việc đáng tiếc.

“Hàng năm, sau Tết Âm lịch, chúng tôi đều khảo sát lại các dòng chảy, khu vực nguy hiểm trên biển để xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn phù hợp nhất cho du khách khi đến tắm biển tại địa bàn”, ông Hùng nói.