Bạn đọc cùng Pháp Luật TP.HCM sẽ mang 6 tấn rau củ và nhiều hàng hoá đến bà con vùng lũ 04/11/2025 20:51

(PLO)- Những ngày qua, bạn đọc tại tỉnh Lâm Đồng đã tích cực gom góp rau củ, gạo, mắm, muối, mì tôm, nước uống… gửi về miền Trung nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau mưa bão.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam và chương trình “Thương lắm miền Trung ơi” do Báo Pháp Luật TP.HCM phát động, những ngày qua, bạn đọc tại tỉnh Lâm Đồng đã tích cực gom góp rau củ, gạo, mắm, muối, mì tôm, nước uống… gửi về miền Trung nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau mưa bão.



Từ đầu tháng 11, chương trình đã nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng, trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng thiện nguyện hướng về vùng bão lũ.

Hàng chục tấn gạo, nhu yếu phẩm được bà con chuẩn bị chu đáo. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Chị Hoàng Thị Mỹ Kỳ, tiểu thương bán trà sữa và đồ ăn vặt dọc Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, Lâm Đồng chia sẻ: “Em cũng là người con miền Trung nên khi nghe Báo Pháp Luật TP.HCM phát động chương trình, mấy ngày nay em cùng bà con buôn bán dọc quốc lộ chung tay gom góp hàng hóa gửi về quê. Mong bà con sớm vượt qua thời điểm khó khăn này”.

Tại xã Đinh Văn Lâm Hà, chị Thái Hà cùng hàng chục nông dân cũng khẩn trương thu hoạch, sơ chế được khoảng 2 tấn rau bắp cải để kịp gửi theo chuyến hàng cứu trợ. Chị nói: “Nghe tin báo phát động, chúng tôi lập tức hưởng ứng. Người miền Trung chịu khổ quen rồi, nhưng bà con Lâm Đồng không thể để đồng bào vùng bão lũ đơn độc”.

Không chỉ các tiểu thương, người dân mà chùa Hải Đức, các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm tại Đức Trọng, Lâm Hà cũng góp sức. Những phần quà giản dị gồm gạo, mì tôm, nước đóng chai, chai mắm, muối, quần áo, bánh sữa… được cẩn thận chuẩn bị, chất đầy trên các chuyến xe nghĩa tình.

Người dân Lâm Đồng sơ chế rau củ, đóng gói để ngày 5-11 các chuyến xe từ Lâm Đồng di chuyển về miền Trung. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Anh Phan Anh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM và DV Phan Anh Dũng (xã Đức Trọng - Lâm Đồng), Phó trưởng đoàn thiện nguyện, cho biết: “Nắm bắt tình hình thiệt hại, chúng tôi đã kêu gọi quyên góp được nhiều nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mắm, muối, rau củ quả, mùng mền, xà phòng, sách vở, giày dép, bánh sữa cho thiếu nhi, cùng một khoản tiền mặt để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn”.

Theo anh Dũng, chương trình có sự đồng hành của chùa Hải Đức, bếp ăn 0 đồng, Nhóm Hạt Giống Yêu Thương Đức Trọng, Hội đồng hương Huế tại Lâm Đồng, CLB Thiện Tâm, nhóm yêu thương Lâm Hà và hàng chục bà con tiểu thương, nông dân vùng rau Đức Trọng, Lâm Hà.

“Tất cả hàng hóa được gom góp chỉ trong ba ngày. Khi hoàn tất khâu đóng gói, đoàn sẽ xuất phát từ chùa Hải Đức (Đức Trọng) đi TP Đà Nẵng và TP Huế, trao tận tay bà con thông qua Báo Pháp Luật TP.HCM và Ủy ban MTTQ các địa phương" - anh Dũng cho biết.

Những chuyến xe nhỏ đi gom hàng của bà con vùng rau Lâm Hà gửi tặng bà con vùng lũ chiều 5-11. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Thầy Vạn Ngộ, Trưởng đoàn cùng Ban tổ chức chương trình, cho hay toàn bộ nhu yếu phẩm sẽ được phân loại, đóng gói cẩn thận và chuyển đến tận tay người dân bị ảnh hưởng nặng, ưu tiên các hộ nghèo, gia đình có trẻ em, người già neo đơn, vùng bị chia cắt giao thông.

Người dân Đức Trọng, Lâm Đồng tuỳ theo sức mình đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh CHÍNH THÀNH

Ngoài việc ủng hộ hàng hóa trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng (gồm mì tôm hơn 1.300 thùng, gạo 10 tấn, 500 áo phao, hơn 6 tấn rau củ và các loại chục loại nhu yếu phẩm khác), bạn đọc và các mạnh thường quân tại Lâm Đồng còn đóng góp thêm hơn 100 triệu đồng tiền mặt để phục vụ công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Tương tự, bạn đọc Nguyễn Đức Châu, Giám đốc Công ty Tân Hoàn Cầu (phường Hiệp Bình, TP.HCM) cũng đã chuyển khoản 10 triệu đồng ủng hộ thông qua Báo Pháp Luật TP.HCM sau khi đọc được lời kêu gọi hướng về vùng lũ.

Ông chia sẻ rằng là người con miền Trung, ông thấu hiểu nỗi vất vả của bà con quê nhà mỗi khi mưa lũ tràn về. Chứng kiến cảnh người dân liên tiếp gánh chịu thiệt hại trong thời gian ngắn, ông muốn góp một phần nhỏ bé của mình để san sẻ khó khăn, gửi chút lòng thành về với đồng bào vùng lũ.

Ông cũng nhắn nhủ bà con hãy vững lòng vượt qua thử thách, bởi khắp mọi miền đất nước đều đang hướng về miền Trung với tình cảm và sự sẻ chia chân thành.

Hàng triệu trái tim hướng về miền Trung ruột thịt Từ ngày 30-10, báo Pháp Luật TP.HCM đã phát động lời kêu gọi bạn đọc chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do mưa bão, lũ lụt. Báo đã nhận được nhiều tấm lòng hướng về vùng bão lũ. Chúng tôi xin đăng tải đầy đủ chi tiết từng bạn đọc hỗ trợ đồng bào miền Trung thông qua số tài khoản của báo Pháp Luật TP.HCM tại đây. Xin mời bạn đọc quét mã QR Code để xem danh sách quý bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai. Mong rằng với tấm lòng thơm thảo, “một nắm khi đói bằng một gói khi no” sẽ phần nào xoa dịu những nỗi đau, bù đắp mất mát và sớm đưa cuộc sống bà con vùng bão, lũ trở lại bình thường, khôi phục sản xuất.