Cần Thơ: 1 trường hợp bị phạt khung cao nhất về nồng độ cồn

Chiều 8-1, tin từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Cần Thơ) cho hay lực lượng vừa lập biên bản một trường hợp có nồng độ cồn mức 3 (mức cao nhất của Nghị định 100/2019).

Cụ thể, lúc 0 giờ 5 ngày 8-1, trong lúc tuần tra, xử lý vi phạm, Đội tuần tra -dẫn đường (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Cần Thơ) phát hiện ô tô 51G-668.05 do ông THKC (37 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính và nồng độ cồn.



Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn đang ký biên bản. Ảnh: CHÂU ANH

Kết quả máy đo tại thời điểm đó, nồng độ cồn của ông C. là 0,528 mg/lít khí thở, cạnh đó, ông C. không mang theo giấy phép lái xe. Một chiến sĩ CSGT tiết lộ chỉ tính riêng nồng độ cồn, ông C. đã vi phạm tại điểm a khoản 10 Điều 5 của Nghị định 100/2019. “Ông C. có thể bị xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng cho hành vi này” - một chiến sĩ CSGT cho biết.

Trước đó, ngày 5-1, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản đối với tài xế ô tô 65A-160.20 do ông TST (39 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) điều khiển. Qua kiểm tra, ông T. có nồng độ cồn là 0,292 mg/lít khí thở, theo điểm c khoản 8 Điều 5 của Nghị định 100/2019, hành vi vi phạm này có thể sẽ bị xử phạt hành chính 17 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 16 tháng.

Theo báo cáo nhanh của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Cần Thơ) từ ngày 1 đến 7-1, lực lượng CSGT TP đã tổ chức tuần tra hơn 600 cuộc. Qua đó, phát hiện, lập biên bản vi phạm hơn 450 trường hợp, trong đó có 29 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (gồm bốn ô tô và 25 mô tô).