Giả cán bộ ép mua vé xem ca nhạc dỏm

Trên địa bàn phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM vừa xuất hiện hai nam thanh niên đi xe Honda Air Blade mời, đe dọa người dân mua vé xem ca nhạc dỏm với giá 200.000 đồng/vé. Đã có một hộ dân bị ép mua bảy vé với giá 1,4 triệu đồng. Công an phường đang xác minh, điều tra các đối tượng này và đưa ra lời khuyên cảnh báo với người dân.



Mua vé sẽ được làm ăn yên ổn

Chị Hoàng Thị Thanh Nga, ngụ đường số 2, khu phố 8, cho biết: “Tôi mới về đây bán cơm ít ngày nên chưa rành mọi chuyện. Sáng 9-3, có hai người đàn ông đến quán nói là người của công an phường, buôn bán kiểu gì mà không chào họ. Sau đó họ nói được công an phường giới thiệu xuống bán vé xem ca nhạc ngày 30-4, có giá là 200.000 đồng/vé gây quỹ từ thiện. Họ đe dọa muốn làm ăn yên ổn thì mua vé để được bảo kê vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và xe cộ khách ra vào”.

Hai người này yêu cầu chị Nga mua 10 vé. Xem vé thì thấy chủ đề là “Đất nước trọn niềm vui” nhằm hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công nên chị đã gom toàn bộ tiền hàng mua được bảy vé.

“Tôi nghĩ nếu ủng hộ công an phường trong chương trình gây quỹ từ thiện thì mình cũng nên làm để được buôn bán yên ổn. Sau khi hai người đàn ông đi khỏi, tôi nói chuyện với trưởng khu phố 8 thì mới biết mình bị lừa. Tôi cũng chỉ viết những thông tin lừa đảo lên nhóm Zalo “Thông tin phòng, chống tội phạm phường Trường Thọ” để mọi người cùng cảnh giác” - chị Nga bức xúc.



Hai người đi bán vé ca nhạc do người dân chụp lại từ camera. (Ảnh do người dân cung cấp) Cận cảnh vé ca nhạc. Ảnh: ĐÀO TRANG

Vé dỏm

Đại diện Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức khẳng định chưa từng làm việc hay giới thiệu bất kỳ người nào bán vé ca nhạc. Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua nhóm Zalo “Thông tin phòng, chống tội phạm phường Trường Thọ” về việc xuất hiện hai người đàn ông bán vé xem ca nhạc, công an phường đang điều tra làm rõ.

Chúng tôi dựa vào thông tin vé ca nhạc diễn ra ngày 21-4, tại Nhà hát Trần Hữu Trang (136 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để xác minh thì đại diện rạp này khẳng định ngày đó không có chương trình ca nhạc như thông tin trên vé.

Công an phường Trường Thọ đã đăng thông tin tuyên truyền, cảnh giác người dân về tình trạng giả cán bộ ép dân mua vé ca nhạc dỏm. Công an khẳng định nhóm người này đã tự xưng cán bộ phường để lừa gạt doanh nghiệp, người dân.

Công an phường Trường Thọ khuyến cáo người dân nên cảnh giác đối với những người bán vé ca nhạc. Đa phần đối tượng đều nói mình đang hoạt động ở một nhóm cụ thể như Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ, Hội Cựu Công an TP.HCM… để xây dựng niềm tin với người dân. Những vé ca nhạc này sẽ được bán vào các ngày lễ lớn như 30-4, 1-5, 2-9, 27-7. Khi xuất hiện những nhóm người bán vé khả nghi thì người dân cần báo với công an địa phương hoặc liên hệ với nhà hát in trên vé để xác minh cho rõ.