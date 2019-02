Ra tù gần 10 năm vẫn không được xuất cảnh

Ông Nguyễn Đức H. (phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM) bức xúc phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM về việc ông ra tù đã chín năm, đã được xóa án tích nhưng vẫn chưa được gỡ lệnh cấm xuất cảnh.



Lên xuống nhiều lần vẫn chưa được làm hộ chiếu

Theo ông H., năm 2007, ông bị Công an quận 3 (TP.HCM) khởi tố tội cố ý gây thương tích và có lệnh cấm ông xuất cảnh. Ông H. đã bị xử phạt ba năm tù giam và chấp hành án tù đến ngày 2-9-2010 thì được đặc xá của Chủ tịch nước. Sau đó ông H. được xóa án tích.

Tuy nhiên, vào tháng 1-2018, ông H. đi làm hộ chiếu xuất cảnh sang Thái Lan lo việc làm ăn thì cơ quan chức năng báo rằng ông có lệnh cấm xuất cảnh nên không làm hộ chiếu xuất cảnh được.

Ông H. cho biết ngày 10-1-2018 ông đã đến Công an quận 3 để hỏi về trường hợp của mình và được một cán bộ Đội Điều tra hình sự hướng dẫn làm thủ tục gỡ lệnh cấm xuất cảnh như nộp ảnh thẻ, giấy chấp hành xong án tù, giấy chứng nhận xóa án tích.

Nộp hồ sơ xong, ông H. được đại diện Công an quận 3 cho biết rằng một tuần sau ông có thể đi làm hộ chiếu. Song đến hạn đi làm hộ chiếu, ông H. vẫn bị cơ quan chức năng nói lệnh cấm xuất cảnh của ông vẫn chưa được gỡ bỏ.

Sau nhiều lần gọi điện thoại qua lại, ông H. xin Công an quận 3 cung cấp văn bản xác nhận mình đã được Công an quận 3 yêu cầu gỡ lệnh cấm xuất cảnh để đi làm hộ chiếu nhưng phía Công an quận 3 trả lời là ông H. cứ đi làm hộ chiếu đi, văn bản nội bộ không cung cấp được.

Từ ngày 1 đến 25-10-2018, ông H. đã lên xuống Công an quận 3 và cơ quan quản lý việc xuất cảnh mỗi nơi ba lần nhưng vẫn không thể làm hộ chiếu được.



Dù đã được xóa án tích nhiều năm nay nhưng ông Nguyễn Đức H. vẫn bị cấm xuất cảnh. Ảnh: HÒA BÌNH

Cục không nhận được đề xuất giải tỏa

Ngày 27-11-2018, báo Pháp Luật TP.HCM đã có công văn gửi Công an quận 3 để hỏi về trường hợp của ông Nguyễn Đức H. Đến ngày 10-12-2018 chúng tôi nhận được công văn trả lời như sau: Ngày 20-4-2007, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức H. cùng đồng bọn vì tội cố ý gây thương tích.

Do ông H. bỏ trốn nên ngày 24-7-2007, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 đã đăng ký thực hiện đối tượng chưa được phép xuất cảnh đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an).

Ngày 27-12-2007, Công an quận 3 đã có báo cáo thanh loại ông H. ra khỏi diện chưa được phép xuất cảnh. Ngày 10-10-2018, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 tiếp tục làm báo cáo đề xuất giải tỏa lần hai về việc chưa được xuất cảnh với ông H.

Sau khi nhận được công văn trả lời của Công an quận 3, ngày 2-1, báo Pháp Luật TP.HCM đã gửi công văn đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để hỏi vì sao ông Nguyễn Đức H. chưa được thanh loại ra khỏi diện quản lý chưa được xuất cảnh theo báo cáo của Công an quận 3 ngày 27-12-2007.

Ngày 28-1, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có công văn trả lời: Cục Quản lý xuất nhập cảnh không hề nhận được báo cáo thanh loại ông Nguyễn Đức H. ra khỏi diện quản lý chưa được xuất cảnh của Công an quận 3 (TP.HCM) ngày 27-12-2007.

Đồng thời Cục cũng cho biết đến thời điểm này, qua kiểm tra thông tin trên hệ thống quản lý của Cục Quản lý xuất nhập cảnh thì ông Nguyễn Đức H. không còn thuộc diện chưa được xuất cảnh.