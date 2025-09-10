Báo cáo việc làm Mỹ tác động đến giá vàng thế giới 10/09/2025 08:51

(PLO)- Yếu tố quan trọng tác động đến diễn biến giá vàng thế giới chính là báo cáo thị trường việc làm Mỹ mới được công bố.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,1% lên 3.640,25USD/ounce.

Sự suy yếu trên thị trường việc làm Mỹ thực ra đã bắt đầu sớm hơn so với tính toán trước đây của nhà đầu tư. Ảnh: NGỌC DIỆP

Thị trường việc làm Mỹ suy yếu vượt kỳ vọng nhà đầu tư

Yếu tố quan trọng tác động đến diễn biến giá vàng thế giới chính là báo cáo thị trường việc làm Mỹ mới được công bố (có được điều chỉnh số liệu so với lần công bố đầu tiên).

Cụ thể, theo báo cáo việc làm tại Mỹ trong 12 tháng (tính đến cuối tháng 3-2025) mới được Bộ Lao động Mỹ điều chỉnh và công bố, số lượng người Mỹ đi làm và có nhận lương giảm 911.000, tương đương 0,6%. Đây là lần điều chỉnh số liệu đầu tiên, số liệu này sẽ còn được tính toán và công bố lần cuối vào đầu năm sau.

Số liệu mới nhất xác nhận cho tâm lý lo lắng của nhà đầu tư về việc thực ra sự suy yếu trên thị trường lao động Mỹ khởi đầu sớm hơn so với kỳ vọng. Đồng USD tăng giá, giá vàng vì vậy có lúc đảo chiều giảm nhẹ.

Phiên giao dịch ngày thứ Ba trên thị trường New York – Mỹ, giá vàng thế giới đã biến động đầy kịch tính. Khởi đầu phiên giao dịch cho đến khoảng gần 12h trưa, giá vàng thế giới tăng gần 30USD/ounce lên sát 3.645USD/ounce, tuy nhiên thông tin về báo cáo thị trường việc làm Mỹ điều chỉnh lập tức khiến cho giá vàng mất phần nào đà tăng.

Đồng USD tăng giá 0,2% trong phiên giao dịch, yếu tố này đồng thời tác động làm giảm đà tăng của giá vàng thế giới.

Nhà đầu tư hiện đang dự báo về ba lần hạ lãi suất cơ bản đồng USD trong năm nay. Tâm điểm chú ý của thị trường hiện là diễn biến chỉ số giá sản xuất và chỉ số giá tiêu dùng dự kiến công bố trong tuần này. Những thông tin này sẽ có tác động đến kỳ vọng của nhà đầu tư về các quyết định điều chỉnh lãi suất của Fed.

Giá vàng thế giới đã tăng gần 40% bởi hoạt động mua vào các ngân hàng trung ương trên thế giới cũng như kỳ vọng hạ lãi suất cơ bản đồng USD. Nhu cầu đầu tư vàng gia tăng do bất ổn địa chính trị leo thang và nỗi lo về bất ổn trong chính sách thương mại.

Giá vàng miếng tăng 700 nghìn đồng/lượng

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 133,80 – 135,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 700 nghìn đồng/lượng so với 24h trước.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 117,47 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 128,30 – 130,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 128,30 – 131,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 128,50 – 131,50 triệu đồng/lượng.

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.177 – 26.497 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Hình ảnh tại một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông trưa ngày 9-9, có những người đến mua nhưng được báo tạm ngưng bán hàng nên đi về. Ảnh: NGỌC DIỆP

Tại thị trường trong nước phiên ngày 9-9, dù rằng giá vàng thế giới và giá vàng miếng SJC đều duy trì ở ngưỡng rất cao, tuy nhiên ghi nhận của phóng viên PLO tại một số khu vực kinh doanh vàng lớn của Hà Nội và TP.HCM đều cho thấy khá đông người đi mua vàng.

Tại một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, hôm qua dù trời Hà Nội mưa lớn, trong buổi sáng, hơn 250 phiếu mua vàng đã được phát hết, mỗi người được mua 2 chỉ vàng. Đã có những lúc cửa hàng báo hết vàng, những người đến mua phải đi về.