Bão KALMAEGI tiến nhanh vào Biển Đông, giật trên cấp 17 04/11/2025 07:05

(PLO)- Cơn bão KALMAEGI với sức gió giật cấp 17 đang di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc và được dự báo sẽ đi vào Biển Đông trong ngày 6-11.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ sáng 4-11, tâm bão KALMAEGI ở khoảng 10,6 độ vĩ Bắc; 124,6 độ kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13 (134–149 km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20–25 km và có xu hướng mạnh thêm, khả năng đạt cấp 14, giật cấp 17 khi vào Biển Đông.

Vị trí, hướng di chuyển của bão KALMAEGI

Đến rạng sáng 7-11, tâm bão có thể ở khoảng 14,1 độ vĩ Bắc; 109,4 độ kinh Đông – trên vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (khu vực phía Nam TP Đà Nẵng mở rộng). Đây là vùng được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão với sức gió cấp 13, giật cấp 16.

Ảnh hưởng của bão, từ chiều 4-11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6–7, sau tăng cấp 8–10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11–13, giật cấp 15–16, sóng cao 5–7 m.

Trong các ngày 5 và 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng chịu gió mạnh cấp 12–14, giật trên cấp 17, sóng cao 8–10 m, biển động dữ dội.

Phía Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực được cảnh báo nguy cơ rất cao do gió bão, dông, lốc và sóng lớn.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão và dải hội tụ nhiệt đới nối với bão khiến từ đêm 3 đến sáng 4-11, khu vực Nam Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) ghi nhận lượng mưa 132,8 mm; Hiền Lương (Quảng Trị) 44 mm.

Trong ngày và đêm 4-11, Hà Tĩnh và Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50–110 mm, có nơi trên 200 mm. Ngoài ra, mưa dông rải rác còn xuất hiện ở Thanh Hóa, Nghệ An, từ TP Huế đến Đông Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông.