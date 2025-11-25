Bão Koto đang vào Biển Đông, sắp thành cơn bão số 15 25/11/2025 20:28

(PLO)- Dự báo, sáng sớm 26-11, bão Koto sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15.

20 giờ tối nay, 25-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã phát bản tin đầu tiên cảnh báo về cơn bão gần Biển Đông.

Trung tâm cho biết tối nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippin đã mạnh lên thành bão.

Khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão thì cơn bão này có tên quốc tế là Koto. Tên bão Koto do Nhật Bản đặt tên. Koto trong tiếng Nhật có nghĩa là đàn hạc, đây cũng là tên tiếng Nhật của chòm sao Lyra.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo, sáng sớm 26-11 bão Koto sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15.

Trao đổi với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo sáng sớm 26-11, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15.

Khoảng 19 giờ tối mai, bão số 15 ở trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cường độ bão lúc này đạt cấp 9, giật cấp 11 và vẫn có khả năng mạnh thêm. Những giờ sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, cường độ mạnh nhất đạt cấp 11, giật cấp 13.

Theo ông Khiêm, hiện tại các dự báo còn phân tán, trong đó có kịch bản bão sẽ đi vào khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng, là khu vực Bình Định đến Bình Thuận cũ, thời gian tác động vào khoảng ngày 30-11 đến 1-12, cường độ ảnh hưởng có thể là bão cấp 8, hoặc áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cho biết vẫn còn một kịch bản dự báo khác là bão đi lên phía Bắc, hoặc tan trên biển (xác suất 45%).

Dự báo do ảnh hưởng của bão, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định: 10,00N-14,50N; phía Đông kinh tuyến 114,00E.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa).

Dự báo, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo trong khoảng ngày 27 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7,0-9,0m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.