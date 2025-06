Bão số 1 mạnh hơn dự báo, có thể lên cấp 12, giật cấp 14 13/06/2025 14:45

Lúc 13 giờ chiều nay, 13-6, bão số 1 đang ở 18,7 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ. Cường độ bão đã mạnh hơn so với dự báo, lên cấp 11, giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/giờ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, nên ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão số 1 vẫn tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Khoảng đêm nay, bão số 1 có thể mạnh lên cấp 12, giật cấp 14 khi ở trên khu vực phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: 16,5 độ Vĩ Bắc; 106,5-111,5 độ Kinh Đông. Vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo vị trí và đường đi của bão số 1. Ảnh: VNDMS

Dự báo do ảnh hưởng của bão số 1, vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14. Sóng biển cao 2,0-4,0m, riêng phía Đông 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 14. Sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão đi qua 4,0-6,0m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ gặp dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ Hải Phòng đến Nghệ An mực nước biển dâng cao bất thường: Hòn Dấu: 3,9m; Hòn Ngư: 2,8m.

Chiều và đêm nay, khu vực Quảng Bình - Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 30-70mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.