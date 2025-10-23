Bão số 12 thành áp thấp nhiệt đới, đang ảnh hưởng khu vực Trung Trung Bộ 23/10/2025 06:37

(PLO)- Sau khi suy yếu từ cơn bão số 12, sáng sớm nay (23-10), áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đang di chuyển theo hướng Tây Nam gây mưa to khu vực này.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 23-10, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,3 độ vĩ Bắc; 109,0 độ kinh Đông, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách TP Đà Nẵng khoảng 80 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ, đi vào đất liền khu vực từ TP Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do tác động kết hợp của không khí lạnh, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có thể xuất hiện nước dâng do gió mạnh cao từ 0,3–0,6 m. Nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, sóng tràn vào đường ven biển, sạt lở bờ biển và cửa sông.

Từ đêm 22 đến đêm 24-10, do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và nhiễu động gió Đông, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm.

Đặc biệt từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa rất to, phổ biến 200–400 mm, có nơi trên 700 mm. Cảnh báo mưa cường độ lớn (>150 mm/3 giờ) tại các xã, phường ven biển.

Mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10, gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng thấp, đô thị.

Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 2-3.