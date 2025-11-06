Bão số 13 giật cấp 17, cách Quy Nhơn 90km, Bộ Xây dựng yêu cầu sẵn sàng phương án cứu hộ 06/11/2025 17:37

(PLO)- Với sức gió của bão số 13, Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan liên quan bảo đảm an toàn tính mạng người dân, thông suốt các tuyến giao thông trọng yếu.

Chiều 6-11, Bộ Xây dựng tiếp tục có công điện gửi các đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hoà yêu cầu tập trung triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 13.

Bộ quán triệt tinh thần ứng phó kịp thời, phù hợp, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản theo chỉ đạo của Thủ tướng. Các đơn vị phải sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lũ do hoàn lưu bão gây ra, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục chính, tuyến quốc lộ lên Tây Nguyên và tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực Trung Bộ.

Hình ảnh mây vệ tinh cho thấy bão số 13 đang áp sát đất liền của nước ta.

Cục Hàng hải và Cục Đường thuỷ nội địa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị quản lý, bảo trì luồng tuyến có phương án ứng phó kịp thời với lũ trên các sông khu vực miền Trung; thường xuyên kiểm tra, rà soát, yêu cầu phương tiện thuỷ không neo đậu gần các công trình vượt sông.

Không để tàu thuyền trôi dạt, va đâm vào các cầu đường bộ, cầu đường sắt; theo dõi sát tình hình và kịp thời thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện phương tiện trôi dạt.

Về tình huống tàu Star Bueno bị sự cố, Bộ giao Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng địa phương khuyến nghị chủ tàu, thuyền trưởng căn cứ vào tình trạng hiện tại và diễn biến bão để có biện pháp bảo đảm an toàn cho thuyền viên khi bão số 13 đổ bộ.

Ngành đường thuỷ cũng được yêu cầu phối hợp Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung và các lực lượng của Bộ Quốc phòng, sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra sự cố tràn dầu từ tàu ra môi trường.

Các Cảng vụ hàng hải trong khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai phải thống kê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị trong phạm vi quản lý để sẵn sàng huy động phục vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu trong trường hợp xấu nhất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 6-11, bão số 13 ở vị trí khoảng 13,5 độ vĩ Bắc; 110,0 độ kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 90 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ, cường độ cấp 12-13.