Bão số 15 giật cấp 15, hàng trăm tàu thuyền được hướng dẫn vào neo đậu an toàn trước bão 27/11/2025 18:26

(PLO)- Để ứng phó với bão số 15, Bộ Xây dựng yêu cầu lực lượng ngành giao thông túc trực, sẵn sàng phương án cứu hộ và phân luồng giao thông.

Bộ Xây dựng cho biết đến 15 giờ ngày 27-11, các cảng vụ hàng hải Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Bình Thuận đã hướng dẫn 410 tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn.

Các cảng vụ đồng thời yêu cầu chủ tàu thường xuyên giữ liên lạc để kịp thời hướng dẫn, xử lý những tình huống có nguy cơ gây mất an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập đoàn công tác do lãnh đạo cục làm trưởng đoàn, trực tiếp có mặt tại các tỉnh, thành khu vực nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đoàn kiểm tra, chỉ đạo các khu quản lý đường bộ và đơn vị bảo trì huy động lực lượng, máy móc, thiết bị thi công để tổ chức xử lý, kịp thời đề xuất giải pháp kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nhằm sớm khôi phục lưu thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Hướng đi dự kiến của bão số 15.

Bộ Xây dựng đã có công điện yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ liên tục theo dõi diễn biến, hướng di chuyển của bão để thông báo, hướng dẫn tàu thuyền khi cấp phép rời cảng. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và phương tiện để tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh.

Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục cử lực lượng ứng trực được bố trí hướng dẫn giao thông ở các vị trí ngập sâu, chảy xiết, nhất là tại các ngầm, tràn, bến phà, cầu phao. Các đơn vị phải cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu tại những đoạn đường ngập sâu, bị sạt lở hoặc đứt đoạn, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi chưa bảo đảm an toàn.

Đối với những điểm sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, cục yêu cầu các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phối hợp với địa phương triển khai ngay phương án phân luồng từ xa, khẩn trương khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc và nhân lực hiện có để bảo đảm thông xe nhanh nhất.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được yêu cầu xây dựng phương án dừng tàu, giãn tàu, tăng bo hoặc chuyển tải hành khách khi mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian buộc phải dừng tàu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 27-11, tâm bão ở khoảng 13,2 độ vĩ Bắc; 113,3 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5-10 km/h.