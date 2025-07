Bão số 3 cách Quảng Ninh 100 km, từ tối nay Hưng Yên, Ninh Bình có mưa rất to

Nghệ An sẵn sàng sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm

Chiều tối 21-7, trên địa bàn Nghệ An có mưa nhỏ, vùng biển ít mưa, gió nhẹ. Các ngư dân đã đưa tàu vào tại các khu vực neo đậu tàu cá.

Ghi nhận tại khu vực Cửa Hội và hạ nguồn sông Lam (giáp ranh tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) nhiều tàu cảnh sát sát biển đã neo đậu, túc trực sẵn sàng ứng cứu, phòng chống bão số 3.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân thực hiện các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão.

Theo Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh có 2.816 phương tiện với hơn 12.000 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tất cả các tàu, thuyền đã vào neo đậu tại bến an toàn.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN và PTDS) tỉnh Nghệ An, cho biết thời gian vừa qua, Nghệ An đã xảy ra mưa lớn cục bộ gây sạt lở đất tại một số huyện miền núi. Trong trường hợp có mưa lớn tiếp tục xảy ra thì nguy cơ sạt lở vùng miền núi, trung du, vùng hạ du hồ đập ở Nghệ An là rất lớn.

Do đó, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.

Tàu cảnh sát biển sẵn sàng ứng cứu khi bão số 3 vào.

Nghệ An có 23 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác. Trong đó, có 8 hồ chứa đang thực hiện vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả (gồm các hồ Bản Vẽ, Khe Bổ, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mô, Bản Ang, Nhạn Hạc A, Châu Thắng), các hồ còn lại vận hành theo quy trình đơn hồ.

Riêng hồ thủy điện Bản Vẽ ở miền núi Nghệ An hiện nay đang ở cao trình 188,33/200 (ứng với dung tích khoảng 1,35/1,83 tỉ m³). Các hồ chứa thủy điện hiện nay đang vận hành bình thường theo đúng quy trình được Bộ Công Thương và UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo tuyệt đối không để người dân ở trên lồng bè trong khi có bão, mưa lũ.

